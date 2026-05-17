Martín: "Sé que el show siempre debe continuar, pero deberíamos reflexionar sobre ello"

"Yo soy un mandado, yo soy un empleado, yo soy un profesional", señaló el madrileño Jorge Martín (Aprilia), ante el micrófono de Izaskun Ruiz, de DAZN, que le preguntó sobre todo lo vivido. "Sé que aquí lo que prevalece es el 'show' y el 'show' tiene que seguir, pero yo creo que deberíamos hacer una reflexión todos juntos, pararnos un momento y pensar que, después de dos accidentes tan escalofriantes como los que hemos vivido, la moto de Àlex (Márquez), partida por la mitad, destrozándose por los aires, sin saber los demás cómo estaba Àlex y, luego, la caída de Johann (Zarco), también en el hospital, deberíamos haber parado esto, no sé, repito, es una reflexión repentina, pero deberíamos darle una vuelta a esto".

Una reflexión parecida realizó el propio Fabio Di Giannantonio (Ducati), líder del equipo de Valentino Rossi y ganador arrollador de este escalofriante Gran Premio de Catalunya, cuando señaló, o reconoció, que "en efecto, todos sabemos cómo es nuestro deporte, a qué venimos y las cosas que nos pueden suceder, pero, en efecto, siempre nos planteamos donde está el límite del espectáculo, del show y si el show debe o no continuar. La cuestión, cuando se producen accidentes como los que han protagonizado, por desgracia, Àlex Márquez y Johann Zarco, que parece que están bien, bueno, sanos, siempre debemos pensar si seguir o no con la actividad, con las carreras, con el gran premio".

"El accidente de Àlex (Márquez) ha sido tremendo, sí, han volado piezas de su moto, de todo tipo, a mi alrededor y lo único en lo que pensaba era en protegerme de ellas pero, al final, una rueda, al parecer, claro, me ha terminado golpeando. Ha sido tremendo, sí".u Fabio Di Giannantonio — Piloto del VR46

Para 'Digga', lo importante es saber, en primer término, cómo están sus colegas. "Las noticias que nos llegaron enseguida es que no corrían peligro y la decisión, al final, bueno, desde el principio, ha sido que continuasemos corriendo. Y, si deciden entre todos correr, nosotros debemos salir a la pista a dar el 100x100, por nosotros y por nuestros seguidores y porque, además, solo se puede competir si das el 100x100. Eso sí, creo que, luego, en el podio, tanto Joan (Mir), como Fermí (Aldeguer) como yo, claro, no hemos celebrado, con la euforia y felicidad de siempre, nuestras conquistas. Eso sí debíamos hacerlo".

Noticias relacionadas

'Digga' ha recordado que el accidente de Àlex Márquez ha sido tremendo. "He visto volar piezas y hasta ruedas por todos lados, a mi alrededor, y lo primero que he pensado ha sido en protegerme, aunque el carenado, la cúpula de la moto te protege muy poco y, en efecto, al parecer una de las ruedas de la moto de Àlex me ha golpeado". "Yo", ha comentado Raúl Fernández, "tengo un dedo de la mano izquierda fastidiado, veremos mañana si puedo participar en el test que tenemos aquí, porque, en efecto, una pieza de la Ducati de Àlex también me ha golpeado"."¡¡¡¡Hasta a mí, que iba muy detrás, mucho, mucho más atrás, me han llegado volando piezas de la moto de Àlex, así que, en efecto, el accidente ha sido muy bestia", comentó, también a DAZN, el italiano Marc Bezzecchi (Aprilia), que aún sigue siendo lider del Mundial de MotoGPO.