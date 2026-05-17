La marcha de Xavi Pascual del Barça con destino Dubái cobra fuerza

La marcha de Xavi Pascual hacia Dubái coge fuerza cada día. Pese a que el FC Barcelona sigue sosteniendo que cuenta con el entrenador de Gavà de cara a la próxima temporada, su salida parece más inminente. De confirmarse dejaría 300.000 euros en las arcas azulgranas correspondientes a su cláusula de rescisión.

La falta de recursos en Barcelona para armar una plantilla potente unido a la capacidad de dispendio del Dubai Basketball están a punto de acabar de convencer a Pascual de iniciar una nueva etapa en su carrera. Según informa Marca, el trato ya está hecho y recibirá un salario por encima de cualquier otro técnico en Europa. Tendrá, además, a su disposición a un puñado de jugadores de primer nivel que el club de Dubái está reclutando.

El despido de Peñarroya

Pascual regresó al Barça en noviembre tras el despido de Joan Peñarroya. Los buenos resultados del inicio se diluyeron y la situación se fue deteriorando ante la ausencia de repuestos para los jugadores lesionados, como Laprovittola, Satoransky o Clyburn...

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Xavi Pascual, técnico del Barça de baloncesto. / Manuel Bruque / Efe

Ante el ruido de su marcha, el club barcelonista emitió esta semana un comunicado desmintiendo las informaciones al respecto y de que esté buscando ya un sustituto. "El FC Barcelona desea aclarar, a raíz de las recientes informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación, que solo contempla la figura de Xavi Pascual para dirigir el proyecto en el que se está trabajando conjuntamente". Pascual tiene contrato con el Barça por dos temporadas más.