El Hiopos Lleida acaricia la permanencia tras ganar al Dreamland Gran Canaria (75-72)

El Hiopos Lleida acaricia la permanencia en la Liga Endesa tras ganar a un Dreamland Gran Canaria que pagó cara la desconexión en la primera mitad (75-72).

Los ilerdenses jugaron a placer durante los primeros 25 minutos, pero los canarios reaccionaron el los últimos quince y llegaron a darle la vuelta al marcador.

Los locales, sin embargo, gestionaron mejor los instantes finales y, con un triple de James Batemon en la última jugada, se aseguraron una victoria vital que les da virtualmente la permanencia, pues solo podrían descender en el remoto caso de triples o cuádruples empates.

Oriol Paulí fue el más destacado para los locales, con 17 puntos, 11 rebotes y 21 de valoración. Sin embargo, James Batemon echó al equipo a sus espaldas en el tramo final, y sus 11 puntos en el último cuarto fueron claves.

Por su parte, la gran actuación de Pierre Pelos (17 puntos, 10 rebotes y 26 créditos de valoración) fue insuficiente para que su equipo se llevara el triunfo.

Ambos equipos, conscientes de lo que estaba en juego, iniciaron el encuentro un tanto nerviosos y precipitados, lo que provocó mucho desacierto y una anotación baja. Sin embargo, poco a poco el Lleida logró imponer su ritmo en ataque y situó la primera pequeña renta del choque (11-4, min.7).

En el tramo final del primer período, los claretianos mejoraron sus prestaciones ofensivas, pero sus concesiones en el rebote defensivo les impidieron acercarse en el marcador (16-9, min.10).

En la reanudación, ambos conjuntos estuvieron más acertados, especialmente en el caso del Lleida, que exhibió un gran juego coral que obligó a Néstor 'Che' García a parar el choque por segunda vez (24-15, min.13).

No obstante, la reacción visitante no llegó, y los catalanes consiguieron ampliar su ventaja hasta los catorce puntos tras una canasta de Dani García (32-18, min.16).

Mediante un juego coral, los locales aprovecharon la ineficacia del Gran Canaria para prolongar su buena dinámica y marcharse a vestuarios dieciséis puntos arriba (40-24, min.20).

Tras el descanso, ambos equipos libraron un intercambio de canastas en el que nadie logró encadenar un parcial que rompiera el encuentro a su favor (45-29, min.23).

Sin embargo, los locales se hicieron fuertes desde la defensa y el rebote y, ante un Gran Canaria anulado, convirtieron un parcial 7-2 que situó la renta por encima de los veinte puntos por primera vez (52-31, min.26).

Esta vez sí, los claretianos, con siete puntos seguidos de Isaiah Wong y un triple de Kassius Robertson, devolvieron el parcial y redujeron la diferencia a doce puntos en poco más de dos minutos (54-42, min.28).

Los catalanes, todavía convalecientes, resistieron como pudieron las acometidas de un cuadro canario que se iba encontrando sobre el parqué del Barris Nord (56-46, min.30).

En el último asalto, la dinámica no cambió. Pierre Pelos y Andrew Albicy, que cumplía doscientos partidos con el Gran Canaria, rebajaron la desventaja hasta los cuatro puntos e instalaron el miedo en el Barris Nord, lo que provocó que Gerard Encuentra parara el choque (60-56, min.33).

Con el Lleida fuera del encuentro, los visitantes dieron la vuelta al electrónico y se situaron por primera vez por delante mediante un triple de Chimezie Metu que cayó como un jarrón de agua fría en el feudo ilerdense (62-67, min.36).

En ese momento, emergió la figura de un James Batemon que había pasado desapercibido durante la mayor parte del choque, y situó las tablas a 70 puntos a falta de dos minutos para la conclusión.

En los instantes decisivos, Pierre Pelos erró un triple y, nuevamente, James Batemon, convirtió un triple decisivo que situó el 75-72 a falta de seis segundos. En la última jugada, Brussino y Metu fallaron sendos triples, de modo que la victoria se quedó en un Barris Nord que ya respiró aires de permanencia.

Ficha técnica

Hiopos Lleida (16+24+16+19): Ejim (4), Agada (6), Paulí (17), García (8), Diagne (5) - cinco inicial - Batemon (17), Walden (-), Rodríguez (4), Jiménez (2), Shurna (-) y Krutwig (12).

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Dreamland Gran Canaria (9+15+22+26): Albicy (2), Brussino (5), Tobey (4), Metu (10), Robertson (6) - cinco inicial - Wong (21), Vila (2), Samar (-), Alocén (2), Pelos (17) y Jefferson (3).