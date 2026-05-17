El Girona pierde en el Metropolitano y se lo jugará todo contra el Elche (1-0)

Ya estamos metidos de lleno en el lío. Preparen tilas y desfibriladores, por si acaso, para el próximo sábado contra el Elche, porque no hay vuelta de hoja. Solo valdrá ganar. Hoy no ha habido nada que hacer. Los jugadores del Girona quedaron tendidos sobre el césped del Metropolitano como si fueran extras abatidos en la fiesta de despedida de Griezmann del Atlético. Se ha perdido, sí, pero no se ha descendido. El equipo se ha quedado desnudo ante el peligro tras caer contra los colchoneros en un partido que podrían haber ganado. De hecho, nunca tendrán tantas facilidades para llevarse los tres puntos del Metropolitano como hoy. Volvió a faltar lo de siempre: instinto, mala leche, es decir, gol. Ni con Stuani fue suficiente para sumar un punto. La única buena noticia de la tarde llegó en Valencia, con la victoria del Levante, que permite a los gerundenses seguir dependiendo de sí mismos para salvarse, aunque hayan entrado en descenso. Una victoria contra el Elche el próximo sábado dará la permanencia a los de Míchel. Eso sí, ahora ya sin red. A vida o muerte.

No haber ganado a la Real ni al Rayo, y las tres derrotas anteriores contra Betis, Valencia y Mallorca, condenaban al Girona a jugársela en el Metropolitano. No era exactamente una final, porque los de Míchel llegaban con una mínima red para fiarlo todo al último partido contra el Elche, pero ganar en el Metropolitano podía tener premio. Y no uno cualquiera, sino el gordo: la salvación. Eso sí, siempre que Levante y Mallorca no empataran y que el Elche perdiera ante el Getafe. Una situación difícil, aunque no imposible. La obligación del Girona era, al menos, ofrecer la misma imagen y sensación de necesidad que mostró el jueves contra la Real. La de un equipo vivo, que quiere salvarse y que se jugaba más que un Atlético más centrado en homenajear a Griezmann que en cualquier otra cosa. Para intentarlo, Míchel repitió el mismo once del jueves, con Tsygankov de falso nueve, dos extremos como Bryan Gil y Joel Roca y Stuani esperando su momento en el banquillo. Simeone, por su parte, presentó un once íntegramente del primer equipo, sin ningún chaval del filial.

No aprovecharon espacios

El Girona no entró mal en el partido. Intenso y con la línea de presión alta, los de Míchel salieron con la consigna de chutar. El primero en probarlo fue Bryan Gil en un buen contraataque y después con un cabezazo a centro de Roca en el que era más fácil marcar que fallar. El Girona encontraba espacios, tenía ocasiones y no las aprovechaba. En cambio, el Atlético no perdonaría tanto. Gazzaniga salvó un primer intento de Griezmann, el larguero repelió un remate de Hancko y nada pudo impedir que Lookman hiciera el 1-0. El partido se ponía cuesta arriba. Y eso que el Atlético, en defensa, estaba muy tranquilo, una situación que el Girona no era capaz de aprovechar. Tampoco lo haría Tsygankov, volviendo a dejar clara la alarmante falta de punch visitante. Mucho más nerviosos estaban los gerundenses atrás, que vieron cómo Pubill perdonaba, generosamente, el segundo.

El Girona más inocente llegaba al descanso por detrás en el marcador y con una sensación de inofensividad alarmante. Porque llegadas al área las había, y lo bastante claras como para, como mínimo, intentarlo chutando, pero ni eso. Y cuando se hacía, era de manera tímida y sin peligro. Los resultados tampoco acompañaban y el Girona pisaba zona de descenso, provisionalmente, al descanso. La única buena noticia era que Stuani había salido a calentar en la media parte.

Sin concesiones

Stuani entró rozando la hora de juego y, con él, el Girona, ahora sí, tenía amenaza sobre el campo. Sin embargo, Simeone no quería concesiones e introdujo a Lenglet para defender al uruguayo con tres centrales. En el día de su homenaje, Griezmann insistía en busca de su golito que liquidaría al Girona. Mientras tanto, ya con Echeverri, el Girona ganaba cierta y tímida presencia ofensiva.

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Mientras tanto, los nervios empezaban a ganar terreno entre los jugadores gerundenses y Sorloth estuvo a punto de aprovechar una pérdida de Vitor Reis. El gol del empate no se veía por ninguna parte, y menos cuando Francés se lesionó y no pudo continuar, dejando al equipo con diez jugadores los últimos diez minutos. El partido no se ganaría y hacía falta un milagro para empatarlo. Se buscó con Ounahi, Fran Beltrán y una última de Stuani que no entraron. Toca sufrir.