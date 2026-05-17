La cuarta edición de la Can We Run reúne más de 1.000 participantes en Barcelona

Valió la pena madrugar para no perderse el pistoletazo de salida de la cuarta edición de la carrera Can We Run de Barcelona. A las 9 en punto de la mañana arrancaron a correr los primeros deportistas acompañados de sus perros en el Parc Fluvial que atraviesa Santa Coloma de Gramanet. El evento solidario, organizado por Prensa Ibérica, EL PERIÓDICO y Sport, volvió a reunir a más de 1.000 personas en una jornada apoyada por el Ayuntamiento, con el objetivo de promover el bienestar, la solidaridad y la responsabilidad, además de impulsar la tenencia responsable de mascotas y la convivencia respetuosa entre perros y ciudadanos. Fue una mañana de domingo marcada por el buen clima y la felicidad, que enseguida se apoderó de la gente que empezaba a acercarse al Monumento a la Biodiversitat situado sobre el césped, a orillas del río Besós, el epicentro de todos los eventos que se fueron sucediendo hasta pasadas las doce del mediodía.

La vencedora en categoría femenina de la ‘Can, we run’ / JORDI COTRINA

Un ambiente festivo marcó el ritmo de la mañana desde antes que empezara la carrera. Los primeros en llegar aprovecharon para sacarse fotos con sus mascotas en un podio vacío, donde Eurofitness se encargó de dirigir el calentamiento previo a la salida. Otros también se sentaron en un sofá amarillo enorme, cortesía de Galerías del Tresillo, uno de los patrocinadores del evento junto a Aena, BonÀrea, Eurofitness, Josera, Musky, Galerías del Tresillo y Ownat. Todos presentes y situados en sus carpas, ofreciendo productos mediante sorteos e incluso ruletas de la suerte para todo aquel que tuviera dorsal. Desde artículos para jugar con los perros hasta comida y servicios veterinarios, llegando a formarse colas de los que habían terminado la primera prueba.

“Más social que competitiva”

Puntual fue la salida de la modalidad Runner, que completó los 6 km del recorrido y premió a Pablo Gerbolés y su perra Koa. Llegó con sed la mascota, que se apresuró a refrescarse en la zona de avituallamientos: “La que da la inercia es ella, no la fuerzo. Tiene un año y medio”. Era la primera vez que el campeón de esta edición acudía a Can We Run, y acostumbrado a correr medias maratones, aseguró que esta práctica es “más social que competitiva”. Sensación difícil de comprobar en directo, cuando Pablo cruzó la meta a toda velocidad, con hasta dos minutos de ventaja sobre Óscar Carballo Vázquez, segundo clasificado de la prueba masculina con su perro Coco. Al minuto llegaron Maikel Gómez y Luna para completar el podio y recibir su saco de comida de Bon Área y mochila de Eurofitness. La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, se encargó de entregar los premios a los corredores, junto a Mabel Mas, directora general de EL PERIÓDICO.

Albane Sabatier se llevó la modalidad femenina, y recibió su premio a manos de Sara Martínez Zapata, tenienda de alcalde de Cultura, Deportes, Promoción de la Ciudad y LGTBI de Santa Coloma de Gramenet. La más rápida fue la única que se subió al podio para posar y aceptar los obsequios: un año de seguro gratuito de Musky. La siguieron Laura Asensio, segunda, y Laura Navajs, tercera, aunque estuvieron presentes en la entrega de los premios al igual que los miembros de las familias clasificadas en segunda y tercera posición.

Marcha y exhibición

Una activación de 10 minutos a cargo de Eurofitness precedió el arranque de la categoría marcha (3km), que no premió la velocidad, pero sí la fortuna con un sorteo. Esta salida fue mucho más relajada y multitudinaria que la anterior, y provocó una aglomeración en la salida que se fue diluyendo a medida que los participantes se iban acercando al puente de Can Peixauet, a pesar de llevar un paso cómodo bajo un cielo prácticamente despejado.

Los reconocimientos de la Can We Run 2026 concluyeron con la entrega del cheque a Veu Animal, por parte de Mabel Mas, con el que destinaron el 30% del importe de las inscripciones a la protectora Veu Animal. Estos fondos van a los perros abandonados que necesitan cuidados, atención y la búsqueda y captación de nuevos hogares. Además, el evento de este año contó con la colaboración de las marcas Aneto, Canitas, Club d’Agility Ciutat Comtal, CocaCola, Rituals, Rucan, y Viladrau.

El orden del día marcaba una última actividad y así fue como todos los concursantes que se habían quedado se concentraron alrededor del circuito de animación y exhibición del Club d’Agility Ciutat Comtal: cinco minutos de demostración por el guía, seguidos de aquellos que se atrevieron con la prueba. Primero fue el turno de los perritos más pequeños, con capacidad para saltar obstáculos de 20 centímetros.

Estrenó el recorrido Tor, la “flecha de Montjuic”, antes de que la velocidad de Carlota y Greta provocara el mayor aplauso entre los espectadores. “El perro no va con mando a distancia, sino horas de entrenamiento” bromeó el organizador de la gincana, que también habló sobre la “presión escénica" que sufrió uno de los perros antes de completar el circuito. Todos se ganaron el aplauso del público, cuyas miradas también se proyectaban desde el Passeig de Salzereda que se estira paralelo al río Besós.

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Cabe recordar que la Can We Run nació en 2017 y llegó a Barcelona en 2023 tras celebrarse con éxito en varias ciudades españolas como Palma, Zamora, Gijón, Alicante, Málaga, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria y Vigo.