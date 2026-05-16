Virginia Torrecilla, exfutbolista del Barça y el Atlético: "Alexia Putellas es una jugadora que ha nacido para hacer historia"

Llegó con la Copa de la Reina y la plantó en la Casa Palacio de Las Palmas de Gran Canaria. Allí esperará el trofeo que Barça y Atlético de Madrid quieren traerse de vuelta tras el partido de este sábado (21.00 h., La2 y TV3). Virginia Torrecilla (Cala Millor, Mallorca, 1994) vive cada momento al máximo. En esta nueva vida fuera del fútbol, cada experiencia es única. Colgó las botas después de superar un cáncer y buscando su paz interior. Ahora, la exjugadora azulgrana y 'colchonera', no solo la ha encontrado, sino que ha construido una nueva vida también ligada al fútbol y de una manera que ni ella imaginaba.

¿Cómo están siendo estos días con tu papel de embajadora?

La verdad es que está siendo muy guay. Venimos ahora de la 'fanzone', había un montón de gente, un montón de niños, del cole y demás. Ha sido muy bonito. Ser embajadora siempre de partidos tan importantes como una final me parece algo muy bonito de vivir.

¿Cómo es para ti también este nuevo camino dentro del mundo del fútbol?

Soy una privilegiada y lo he dicho muchas veces. Después de mi carrera deportiva, de lo que sufrí con el fútbol, al tener que retirarme tan temprano, para mí poder estar aquí en estos momentos, estar cerquita del campo, de mis compañeras, ver cómo crece el fútbol femenino, es un privilegio y me siento muy agradecida por ello.

¿Piensas muy a menudo en todo el camino? ¿La perspectiva hace que a veces no lo tengas tan presente?

Sí, lo tengo muy presente. Hay veces que echo mucho de menos el fútbol y otras veces que digo que no lo he hecho nada de menos, pero mentiría si dijera que no. Lo más bonito es que sé que soy partícipe de todo ello. Sé que sigo viviendo afortunadamente de esto porque es mi pasión, es lo que he tenido siempre en las venas.

¿Era un miedo que tenías cuando te retiraste? No saber si podrías seguir relacionada de la misma manera con el fútbol.

Tengo que decir que no. Cuando me retiré estaba muy quemada y llevaba unos años muy duros. Sinceramente, lo único que necesitaba era paz interior, poder estar bien conmigo misma, que era algo que no tenía en esos tiempos, sobre todo cuando veía que en el fútbol no llegaba a dar mi 100%. Y fue como una retirada a tiempo para saber que podía dedicarme luego a este deporte sin estar en el campo.

Virginia Torrecilla junto a Ana Romero con la Copa de la Reina / David Aliaga/RFEF

Ahora estamos descubriendo esas figuras de mujeres deportistas que ya no sois deportistas, pero que estáis ocupando también un espacio. Referente y ejemplo.

Es fundamental eso para la sociedad, para que la gente lo sepa. Que no solo es el o la deportista, sino también lo que sufre, lo que realmente vive la persona, lo que es estar en la élite y tener que trabajar día tras día y luego tener una vida normal. Yo creo que son cosas muy diferentes las unas de las otras y, sobre todo, mi historia, lo importante que es dar el ejemplo de poder ser valientes y salir hacia adelante.

Vida deportista, vida normal… ¿Cómo es esta vida normal ahora de Virginia Torrecilla?

No tiene nada que ver con la vida deportista [ríe]. Llevo en Canarias ya dos días y para mí estoy de vacaciones. No tiene nada que ver, aunque tenga trabajo, que tenga que comentar los partidos. Yo vengo, disfruto, puedo salir, puedo entrar… es otro rollo de vida. Vuelvo luego a casa, estoy con los míos. No tengo que irme a otra ciudad a vivir o a entrenar. Es vida, es totalmente vida, porque ya sabemos que la élite es estar a todo. Llevo desde los 17 años fuera de casa y volver a los 29 años... Soy feliz.

¿Cómo vives tú ahora esta élite desde fuera? ¿Cómo ha crecido el fútbol femenino? No es el mismo fútbol femenino el que tu empezaste o cuando te retiraste que ahora pocos años después.

Totalmente de acuerdo. Lo vivo feliz porque veo que el fútbol femenino sigue creciendo, pero también con un poco de esa envidia sana de ver qué podría haber pasado si yo hubiese vuelto a jugar o dónde estaría. Pero bueno, es verdad que me siento muy feliz de participar en ello y hacerlo crecer. Para mí ese es mi objetivo.

¿Cómo ves tú la final de la Copa de la Reina?

Será un partido muy interesante. A partido único puede pasar cualquier cosa. Pero sí es verdad que el claro favorito es el Barça. En un partido de alta categoría puede pasar absolutamente todo: ganar de goleada, empatar e irte a los penaltis, o que gane el equipo menos bueno, supuestamente. Pero sí, creo que va a ser un partido muy competido. Creo que el Barça va a ir con todo porque luego tiene la final de la Champions. Son partidos donde tienes que destacar y sacar a jugadoras que van a estar al 100%. Pero también creo que el Atlético de Madrid quiere levantar cabeza. Y sobre todo después de no entrar en Champions, de que la Liga no haya ido al 100%, llegar a una final de Copa es muy importante para ellas.

¿Te da un poco de rabia ver lo que había sido el Atlético de Madrid, el referente que ganó Ligas, comparado con el Atlético de Madrid que tenemos ahora?

Sí, me da rabia. Me da tristeza ver que el Atlético de Madrid se está descomponiendo como lo está haciendo poco a poco. Después de haber insistido tanto, haber sido campeonas de Liga un montón de años, llegar a finales de Copa, ganarlas, y ver ahora que poco a poco se está desestructurando. Me da mucha pena. Pero es verdad que al final son etapas de los clubes, etapas de la vida de cada uno. Y creo que poco a poco se están intentando hacer las cosas bien, pero aún así no arranca.

Conoces mucho a Alexia Putellas. Tú que la conoces, ¿qué significa?

Alexia, a nivel personal, para mí es una persona muy importante en mi vida. No solo en la mía, sino también en toda mi familia. Obviamente le deseo siempre lo mejor en todo. ¿Que lo que va a hacer Alexia va a ser histórico? Pues obviamente. Alexia es una jugadora que ha nacido para ello y es la realidad. No puedes encontrar a otra persona que no sea Alexia para ganar títulos, para ser mejor y para triunfar en el fútbol femenino como mujer y como todo. Y creo que es algo con lo que se nace, y a ella le ha tocado.

Siempre "tenía que ser ella".

Es que es así. Yo recuerdo, no sé si os acordáis de la final de la Champions contra el Lyon en Bilbao. 'Tiene que ser ella, tiene que salir el primer balón, tocarlo y meterlo'. Y es que es la realidad, es la vida. Hay gente que nace de pie y ella nace de pie y encima de una escalera. Es la realidad. Y por eso es la 'reina', y por eso es la mejor, y por eso obviamente es Alexia Putellas. Y lo digo de verdad. En otro momento podría decir otra cosa, pero realmente pienso eso.

Es la primera temporada donde las dos finales de final de temporada, en Gran Canaria y Oslo, implican un plan de viaje más complicado y costoso. ¿Cómo crees que se pueden mejorar las cosas para que la masa social que se está fidelizando al fútbol femenino pueda estar presente?

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Es verdad que es complicado para la gente que viene de fuera. Pero también es verdad que si realmente queremos promocionar el fútbol femenino, tenemos que llevarlo por toda España y que todo el mundo tenga accesibilidad para venir a verlo. Que es más complicado para la gente de Barcelona o la gente de Madrid, obviamente, pero sí creo que eso es como todo. Tiene que ir a todas y cada una de las partes de España para poder ver que todo el mundo puede sentirse representado y, obviamente, poder ir a los partidos.