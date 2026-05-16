Rahm brilla en la tercera jornada y aspira al título del PGA Championship

Jon Rahm firmó este sábado una ronda de 67 golpes, tres bajo par, para aumentar la presión por el liderato en el PGA, el segundo grande de la temporada, con un acumulado de -4.

En el difícil campo del Aronimink Golf Club, ubicado en las afueras de Filadelfia (Estados Unidos), Rahm llegó al decimoctavo hoyo empatado momentáneamente con el británico Aaron Rai con un total de -5, pero falló dos veces con el 'putt' y terminó su ronda con un bogey.

El de Barrika, que puede entregar al golf español el primer 'Grand Slam' en el circuito PGA, había comenzado el torneo con una ronda de 69 golpes, uno bajo par, y otra de 70, par.

Rahm cometió dos errores en la tercera ronda, un bogey en el undécimo hoyo y otro en el decimoctavo, y logró cinco birdies, en el primero, el quinto, el noveno, el decimoquinto y el decimosexto.

También brilló Rory McIlroy en la tercera ronda, acabada con una tarjeta de 66 impactos, cuatro bajo par, fruto de seis birdies por dos bogeys.

El norirlandés sigue en la pelea por la victoria del torne con un acumulado de tres bajo par, pese a comenzar el jueves con cuatro sobre par.

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El Campeonato de la PGA concluirá este domingo con la cuarta y última vuelta.