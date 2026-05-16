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El pódcast de EL PERIÓDICO

El pódcast de EL PERIÓDICO | Florentino, Florentimo, Flo

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en el palco del Bernabéu.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en el palco del Bernabéu. / Afp7

Sergi Mas

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Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La semana florentina, florentinezza, florentino fernández, quiero decir Pérez... En fin. Semana para la historia.

Contenido de audio de la playlist de Megaphone.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

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