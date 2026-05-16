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MotoGP Gran Premio de Catalunya, última hora en directo | Acosta marca el ritmo en Montmeló

Los rivales de Márquez no se fían: creen que Marc aún puede repetir título

Pedro Acosta este viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Pedro Acosta este viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya. / Siu Wu / EFE

Begoña González

Begoña González

Barcelona
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El Mundial de motociclismo llega al Circuit Barcelona-Catalunya para celebrar, este fin de semana, su sexta cita. Las Aprilia de Marco Bezzecchi y Jorge Martín están dominando el campeonato mientras que la dura caída en el circuito francés de Le Mans dejó a Marc Márquez en la enfermería sin opciones de participar en el Gran Premio de casa.

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