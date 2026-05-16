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Gran Premi Monster Energy de Catalunya 2026
MotoGP Gran Premio de Catalunya, última hora en directo | Acosta marca el ritmo en Montmeló
Los rivales de Márquez no se fían: creen que Marc aún puede repetir título
El Mundial de motociclismo llega al Circuit Barcelona-Catalunya para celebrar, este fin de semana, su sexta cita. Las Aprilia de Marco Bezzecchi y Jorge Martín están dominando el campeonato mientras que la dura caída en el circuito francés de Le Mans dejó a Marc Márquez en la enfermería sin opciones de participar en el Gran Premio de casa.
Zarco vuelve a pista
Zarco vuelve a pista tras la caída. Todavía no ha marcado un tiempo al haberse caído en la primera vuelta en la curva 14.
Mir en cabeza
Joan Mir ha marcado el tiempo más rápido en la primera mitad de los entrenamientos. El mallorquín ha marcado 1:39.425, un tiempo todavía lejando al récord de la pista.
El futuro de Tech3
A las 12:00 hora local de Barcelona, el equipo Red Bull KTM Tech3 ofrecerá una rueda de prensa especial, encabezada por el CEO de Tech3, Guenther Steiner. Se espera que en esta comunicación se aclare el futuro del equipo junto a KTM.
Acosta y Márquez siguen liderando
Pedro Acosta y Àlex Márquez siguen dominando los entrenamientos libres del día.
Camino a la pole
Empiezan a registrarse los primeros tiempos tras la bandera amarilla causada por la caída de Zarco.
Caída de Zarco
Johan Zarco se ha caído en la curva 14. Su moto ha terminado en las protecciones pero el piloto se ha levantado sin problemas.
Pase directo a la Q2
Tras los entrenamientos, Pedro Acosta, Alex Márquez, Brad Binder, Raúl Fernández, Johann Zarco, Di Giannantonio, Bezzecchi, Mir, Miller y Fabio Quartararo aseguraron su pase directo a la Q2 mientras que Bastianini, Bagnaia, Ogura, Martín, Fermín Aldeguer o Maverick Viñales se verán obligados a pasar por la primera clasificación.
Empieza la sesión de entrenamientos
Ya ruedan los pilotos en la primera sesión de entrenamiento del día.
Bagnaia, en la Q1
Pecco Bagnaia es uno de los pilotos que tendrá que pasar por la Q1. El piloto de Ducati se ha quejado en varias ocasiones de la falta de grip que este circuito tiene en su conducción.
Acosta marcó el ritmo ayer
El piloto español Pedro Acosta (KTM) logró este viernes el mejor tiempo en los entrenamientos de clasificación del Gran Premio de Cataluña, sexta prueba de las 22 del Mundial de MotoGP. Bajo un cielo amenazante, Acosta superó a su compatriota Álex Márquez (Ducati-Gresini) y a su compañero de equipo sudafricano Brad Binder (KTM) por 18 y 70 milésimas de segundo, respectivamente. Otro español, Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) firmó el cuarto mejor crono en la parte final de la sesión.
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