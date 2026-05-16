MotoGP Gran Premio de Catalunya, última hora en directo | Acosta marca el ritmo en Montmeló

Acosta marcó el ritmo ayer

El piloto español Pedro Acosta (KTM) logró este viernes el mejor tiempo en los entrenamientos de clasificación del Gran Premio de Cataluña, sexta prueba de las 22 del Mundial de MotoGP. Bajo un cielo amenazante, Acosta superó a su compatriota Álex Márquez (Ducati-Gresini) y a su compañero de equipo sudafricano Brad Binder (KTM) por 18 y 70 milésimas de segundo, respectivamente. Otro español, Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) firmó el cuarto mejor crono en la parte final de la sesión.