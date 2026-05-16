El 'boom' del Hyrox conquista Barcelona, con 21.000 participantes: "Llevamos cinco meses preparándonos para superarnos a nosotras mismas"

Más de 21.000 personas, el doble que el año pasado, se han citado entre el 14 y el 17 de mayo en Barcelona para la competición oficial de Hyrox, una disciplina deportiva que está protagonizando un auténtico 'boom' en los últimos meses. Sus creadores la definen como "la carrera 'fitness' para todo el mundo", aunque es mucho más exigente que lo que se extrae de esta premisa. La prueba consiste en completar 8 kilómetros de carrera, intercalados con 8 workouts funcionales, como empujes de trineo o 'burpees'.

En apenas medio año, la 'fiebre' por esta modalidad deportiva se ha disparado. Barcelona tiene programadas dos competiciones oficiales en un mismo año y aspira a convertirse en una de las capitales europeas del Hyrox: ya hay decenas de gimnasios específicos en la ciudad que preparan esta carrera. La diferencia principal con el Crosfit es que no piden ni gimnásticos ni halterofilia, lo que posibiita que una parte mayor de la población pueda participar sin necesitar años de preparación, aunque la mayoría de los profesionales han sido atletas, nadadores o vienen de disciplinas como el triatlón o el Crossfit.

Esta disciplina, nacida en Alemania en 2017, ha pasado de tener 3.000 participantes en 2021, cuando debutó en España, a los más de 21.000 personas de 130 países distintos que albergará estos cuatro días la Fira de Granvia de l'Hospitalet. “El hecho de no requerir grandes habilidades técnicas como la gimnasia por ejemplo elimina muchas barreras y lo convierte en un deporte bastante accesible. En general, el que viene a probar se queda”, afirmó Luis Enrique, director técnico de la boutique de Hyrox de DiR Tusset.

"Me está costando combinar fuerza y cardio"

"Llevamos cinco meses preparándonos para las dobles de Barcelona para superarnos a nosotras mismas. Es intenso porque nos está costando encontrar el tiempo y adaptarnos al ritmo y resistencia de cada una", explica a El Periódico Martina Longarón. "Es divertido conectar para este reto, el nuestro de 2026, y a mi personalmente me está costando combinar fuerza y cardio", ha añadido.

"Lo que atrapa de esta disciplina es su simplicidad. Todo el mundo puede participar porque no son movimientos especialmente técnicos y se pueden aprender con facilidad", delcaró a El Periódico Manuela García, una de las atletas españolas mejor posicionadas en el panorama internacional y que ha optado en otros años al Mundial. Los 15 mejores de cada categoría forman el grupo ‘elite 15’ que es como la primera división del Hyrox.

"Parece sencillo, pero si no dosificas bien la energía, estás muerto", asegura Manuela. "Es uno de los errores de los principiantes, por eso yo siempre recomiendo no dejarse llevar por la adrenalina y competir con cabeza", añade la atleta. Ella venía del Crossfit y se enamoró del Hyrox cuando asistió como público a una competición en Madrid. "Fue verlo y saber que quería hacerlo. Es increíble estar hoy compitiendo a este nivel", reconoce.

Para acudir a la competición de Barcelona, el precio está en loos 12 euros para los espectadores y entre 80 y 130 euros para competidores, depende si participan en grupo o individual.

¿Qué es cada ejercicio?

Los ocho ejercicios que conforma estas 'carreras del fitness' son el esquí (en máquina), el arrastre y empuje de trineo lastrado, los ''burpees', el remo, la carga de pesos caminando, las zancadas y el lanzamiento de balón medicinal. A priori, en esta lista ya podemos apreciar que más allá de las particularidades de cada ejercicio en su práctica a máxima intensidad, son ejercicios técnicamente sencillos pero exigentes. En las competiciones, no se puede iniciar un ‘workout’ a menos que se complete el kilómetro de carrera previo, y no se podrá pasar al siguiente si no se completa la estación anterior. Solo cuando se hayan corrido los ocho kilómetros y completado las ocho estaciones se puede cruzar la meta, y el objetivo es hacerlo en el menor tiempo posible.

Noticias relacionadas