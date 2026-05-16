Salud
Los expertos en fitness ya coinciden: "Salir a caminar cinco días de la semana una hora, de lunes a viernes, se traduce como 78.000 calorías al año"
El ejercicio de bajo impacto, accesible y que no requiere equipamiento especial, quema entre 300 y 350 calorías si se practica con normalidad a diario
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David Boti
Caminar es una de las maneras más fáciles y accesibles de iniciarse en el ejercicio. Al ser una actividad de bajo impacto, presenta poco riesgo de lesión y suele ser adecuada para la mayoría de las personas. Además, no exige un equipamiento especial: solo se necesita calzado cómodo y ropa adecuada para salir a la calle, al parque o al monte.
Sumar paseos diarios a la rutina también puede convertirse en un hábito agradable y sostenible. Puede hacerse en compañía, en silencio o con música, según prefiera cada persona, y no hace falta buscar un sendero señalizado para empezar a moverse. De hecho, distintos expertos coinciden en que salir a caminar cada día puede aportar beneficios relevantes para la salud general y servir como apoyo en la pérdida de peso.
Durante la grabación de uno de los podcast de ADH, un equipo de entrenadores personales señaló que "salir a caminar todos los días quema entre 300 y 350 calorías de gasto". Además, los profesionales resaltan que se trata de caminar normal: "Ni trotar ni caminar rápido, sino paseo de abuelo".
Por otra parte, apuntan que la efectividad depende de la constancia: "Un entrenamiento de 40-45 minutos pueden ser ya 600 calorías. Salir a caminar cinco días de la semana, de lunes a viernes, se traduce como 78.000 calorías al año".
La ciencia respalda esa idea. El cardiólogo español Aurelio Rojas es una de las voces médicas más seguidas en TikTok sobre este tema. En uno de sus vídeos más virales, advierte que el español medio da entre 3.000 y 4.000 pasos al día, muy por debajo de lo que el cuerpo necesita.
Según el especialista, los beneficios de caminar van mucho más allá de las calorías: caminar aumenta los niveles de serotonina, dopamina y noradrenalina, libera endorfinas, mejora la memoria y el autocontrol, y reduce el estrés, todo ello sin impacto articular.
El popular método japonés de intervalos para adelgazar
Más allá de los pasos, otra tendencia ha irrumpido con fuerza en TikTok. El creador de contenido Eugene Teo popularizó el llamado método japonés de caminar a intervalos: sesiones de 30 minutos, cuatro veces por semana, alternando 3 minutos de marcha rápida (al 70% de la frecuencia cardíaca máxima) con 3 minutos de marcha lenta al 40%. Su vídeo explicando la técnica acumula más de 1,1 millones de likes en TikTok.
En este sentido, no siempre hay que hacer ejercicios de alta intensidad y largas sesiones de gimnasio. Mantener la constancia y tener una vida activa, junto con buenos hábitos saludables, puede generar múltiples beneficios para el bienestar del organismo.
Susane Pata, instructora de fitness grupal y estratega de contenido de la Academia Nacional de Medicina del Deporte (NASM), explicó a la revista Lecturas que "caminar 30 minutos durante siete días puede generar un gasto calórico semanal entre 700 y 1.400 calorías". Especialmente, las cifras se pueden acumular a largo plazo y "producir una pérdida de peso para alguien con sobrepeso que antes llevaba una vida sedentaria", asegura la experta.
No obstante, Pata avisa que caminar no quema tantas calorías como correr: "Combinado con ejercicios más intensos puede convertirse en la fórmula perfecta para adelgazar de forma segura y sostenible".
En este sentido, no siempre hay que hacer ejercicios de alta intensidad y largas sesiones de gimnasio. Mantener la constancia y tener una vida activa, junto con buenos hábitos saludables, puede generar múltiples beneficios para el bienestar del organismo.
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