Un Espanyol aliviado visita a Osasuna para cerrar la salvación: "No saco la calculadora, si ganamos la faena estará hecha"

No hay nada como una victoria para aclarar el panorama y volver a creer. Ese triunfo le costó horrores al Espanyol, pero al fin llegó el pasado miércoles después de 19 intentos. El equipo perico tumbó al Athletic, sumó los tres puntos por primera vez en 2026 y se alivió con su primer éxito en casa en cinco meses. Las lágrimas de Manolo Gonzalez, el abrazo del dueño Alan Pace con el nuevo director deportivo Monchi y las celebraciones de los jugadores evidenciaron la liberación que supuso ese partido más allá de su significado estadístico: el Espanyol se alejó del descenso pero el objetivo no está sellado.

Este domingo (19.00 horas) puede certificarse definitivamente en la visita a Osasuna, que se encuentra en situación idéntica en la tabla, lo que ha levantado la sospecha de un empate de conveniencia. "Hay mucha gente aburrida para buscar historias. Vamos a ir a ganar porque sabemos que si lo hacemos estamos salvados", aseguró este sábado el técnico perico, que no quiere cábalas de ningún tipo. "No saco la calculadora, si ganamos la faena estará hecha", insistió Manolo.

Listón más alto

Cuenta ahora el bloque catalán con 42 puntos, la cifra con la que acabó el curso pasado tras la sufrida victoria contra Las Palmas que selló la salvación. Entonces también se salvó el Sevilla con 41, pero en esta Liga el listón está más alto. Faltaría al menos un punto, quizá dos, para asegurar la permanencia en Primera. En el pasado ya hubo casos traumáticos, como el del Zaragoza, que bajó a Segunda con 42 puntos en 2008, o el del Deportivo, que descendió con 43 en 2011, el precedente más duro.

Una victoria en El Sadar certificaría la salvación por todo lo alto, mientras que una derrota dejaría todo pendiente del último episodio en casa contra la Real Sociedad, un sufrimiento que todos quieren evitar. El empate podría venir de maravilla tanto a Espanyol como a Osasuna, que se daba por salvado hace un mes pero se ha complicado la vida con tres derrotas consecutivas. También es cierto que ambos conjuntos incluso podrían acabar en Europa con seis puntos en los dos duelos que quedan. Así de igualado y complejo está el campeonato.

Último baile de Griezmann

Más urgencias presenta el Girona, que afronta la penúltima jornada con un punto de margen sobre el descenso y visita al Atlético. No es la mejor tarde para ello, ya que será la despedida del cuadro rojiblanco ante su gente y también querrá sumar un triunfo en el último baile de Griezmann en el Metropolitano.

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“Es una final. Es un partido muy importante para nosotros. Nos jugamos la supervivencia en Primera, la mejora, el crecimiento y el futuro”, resumió Míchel este sábado. En caso de fiasco catalán, aún le quedaría la última bala en el dramático choque del sábado 23 de mayo contra el Elche en Montilivi.: "Estamos preparados, con ilusión y sensación de necesidad. Tenemos orgullo y hay que dar el 100%. Nada más", remarcó el míster del Girona.