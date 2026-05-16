Golf
David Puig y Jon Rahm se mantienen en la pelea en un apretado PGA
Los españoles, a dos y tres golpes del liderato para un emocionante fin de semana que no alcanzó Ángel Ayora.
El golfista español David Puig dejó una de las mejores actuaciones este viernes en la segunda jornada del Campeonato de la PGA y el también español Jon Rahm se mantuvo bajo par pese a torcerse su día, para estar ambos metidos en la pelea del segundo 'Grand Slam' de la temporada que se está disputando en Aronimink.
El recorrido de Filadelfia (Estados Unidos) trajo de nuevo por el camino de la amargura a muchos de los mejores del mundo. En cambio, Puig, de 24 años, firmó un -3 en el día y -2 en el total para verse en el 'Top 10', su mejor posición en un 'major'. Mientras, a Rahm le abandonó el 'driver' en los segundos nueve hoyos.
Bogeys finales
El de Barrika acechó la cabeza hasta que empezó a fallar calles y se metió en el espeso 'rough' del campo. Con esa cadena de errores llegaron los 'bogeys' en los hoyos 13 y 15, pero el dos veces campeón de 'grandes' (US Open 2021 y Masters 2023) se mantuvo -1 en el total para estar a tres golpes de los primeros y seguir en la pelea de un PGA que se le escapó el año pasado.
El trío español que se presentó el jueves en Aronimink no continuó al completo para el fin de semana después de que Ángel Ayora no salvara el corte este viernes. El malagueño, de 21 años y en su primer 'major', dejó una prometedora primera vuelta con tres 'birdies', pero en los segundos nueve hoyos, tres 'bogeys', un 'doble-bogey' y otro más en el 18 le sacaron del +4 necesario (+6).
Scheffler, al acecho
El liderato después de esta segunda jornada lo ostentan en -4 los estadounidenses Alex Smalley y Maverick McNealy, con todo por decidir y una veintena de jugadores en la pelea bajo par.
Entre ellos, con -2, el número uno del mundo y defensor del título, Scottie Scheffler, mientras que el número dos y campeón del Masters hace un mes, Rory McIlroy, corrigió su mal debut para marchar +1.
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