Lewandowski anuncia su marcha del FC Barcelona: "Catalunya es mi lugar en la Tierra"

Robert Lewandowski ha desvelado uno de los misterios que envolvía este fin de temporada en el FC Barcelona. En un vídeo en Instagram, el delantero polaco, de 37 años, da por cerrada su etapa en el club azulgrana. Cuatro temporadas, tres títulos de Liga e infinidad de goles. El partido de este domingo ante el Betis será el último que disputará en el Camp Nou. Será su despedida.

"Después de cuatro años llenos de desafíos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me voy con la sensación de que la misión está completa. 4 temporadas, 3 campeonatos. Nunca olvidaré el amor que recibí de los fans desde mis primeros días. Catalunya es mi lugar en la tierra. Gracias a todos los que conocí en el camino durante estos hermosos cuatro años. Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera. El Barça está de vuelta donde pertenece. Visca el Barça. Visca Catalunya", ha escrito Lewandowski.

Imagen de Lewandowski

Elogios de Flick

El primero en elogiar su rendimiento y su legado ha sido Hansi Flick en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo (21.15 horas). "Hemos mantenido una reunión y hemos hablado de ello. Robert se lo ha explicado al equipo. Ha sido una gran etapa para él en Barcelona, ha sido muy profesional". Y ha añadido: "He trabajado cuatro años con Robert, hemos ganado varios títulos y ha sido un privilegio. Siempre da lo mejor para estar al máximo nivel, es un jugador que es un referente para los jóvenes de la plantilla. Nos tocará retocar la plantilla".

Robert Lewandowski y Wojciech Szczesny, sentados en el capó del autocar durante la rúa de celebración de la conquista de la Liga. / Valentí Enrich / SPO

Al respecto de ello, de encontrar un repuesto a la altura, Flick ha admitido que no será sencillo. "No será fácil encontrar a alguien con el nivel de Robert en el mercado. Es un jugador capaz de marcar entre 25 y 30 goles. Lo he dicho muchas veces. Lo vamos a echar de menos. Es la vida. Tenemos que renovar el ataque. Ha sido un gran referente para los jóvenes, verlo trabajar tan duro. En los malos momentos siempre ha estado".

Lewandowski, además de las tres Ligas, ha conquistado una Copa del Rey y tres Supercopas de España. En el Barça suma 119 en 191 partidos. Un 0,62 de promedio, casi el mismo con Xavi Hernández que con Hansi Flick. Hizo 33 goles el primer año, 26 el segundo, 42 el tercero y 18 de momento en el último. Al Real Madrid le ha metido seis goles en 11 clásicos. "Llegó como una estrella, se va como una leyenda", ha escrito el FC Barcelona.

Noticias relacionadas

La dirección deportiva del FC Barcelona, con Deco al frente, aspira a reemplazar al polaco con algún nombre de altura. De entrada pica alto: o Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, o Joao Pedro, del Chelsea. Operaciones nada baratas.