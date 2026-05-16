El Barça se corona y gana su 12ª Copa de la Reina contra el Atlético de Madrid (3-1)

La realidad tiene sus caprichos. Y, aunque a veces presente retos incontrolables, otras es clara, cristalina. Por enésima vez, no tuvo rival el Barça, que se encontró a un Atlético de Madrid (3-1) aturullado ante la ocasión. El partido pasó a ser un trámite, donde el conjunto de Pere Romeu dominó con contundencia y a base de goles. Reinas de Copas, en el mejor momento posible. A una semana exacta de la final de la Champions de Oslo que puede poner el sello perfecto a una temporada en la que, de momento, las culés ya suman el triplete de títulos nacionales (Supercopa, Liga, Copa de la Reina).

Se hizo con el esférico desde el inicio y, desde entonces, el Barça cocinó a placer la victoria. Claudia Pina adelantó a las campeonas de Liga con una acción letal. A contrapierna y dando medio giro sobre sí misma, empalmó un balón que salió volando hacia el fondo de la red. Se besaba el escudo Pina, quien es, en su máxima expresión, lo que significa ser del Barça. Y es que esta plantilla tiene un alto sentimiento de pertenencia, tanto con el equipo como con el club.

Claudia Pina celebra su tanto ante el Atlético de Madrid en la final de la Copa de la Reina / RFEF

Por delante en el luminoso, el Barça siguió a lo suyo. Con la tranquilidad de saber que el trabajo no solo se estaba haciendo, sino que además estaba saliendo a pedir de boca. Esme Brugts remató el buen inicio culé con la segunda diana de la final. La neerlandesa, con un testarazo escorado, sentenció un balón que cayó en el área pequeña tras un centro de Vicky López. Y, antes de la media hora de partido, las azulgranas ya habían encarrilado la final. Fue Salma Paralluelo, en la siguiente acción, quien aprovechó un caos morrocotudo dentro del área pequeña. El balón rebotó en un par de defensas colchoneras y quedó muerto. Y ahí no perdonó la aragonesa.

Reacción colchonera

Después del descanso, el Atlético de Madrid se revolvió como gato panza arriba. Un mal rechace de Aïcha Camara dejó el balón muerto en la frontal del área, donde Boe Risa enganchó un disparo muy potente para sorprender a Cata Coll, que no pudo hacer nada para evitar el tanto colchonero. La respuesta del Barça implicó movimientos en el banquillo, dando descanso a jugadoras como Alexia Putellas de cara a la final de la Champions que ya espera a las azulgranas. El resultado se quedó allí. Y eso que el Barça se volcó (aunque sin demasiadas prisas) en el área rival y el travesaño hizo acto de presencia en dos ocasiones para las culés.

Las Palmas de Gran Canaria se volcó con la final y 26.093 espectadores llenaron las gradas del estadio canario. Un nuevo récord historico en una final de la Copa de la Reina, que reafirma un año más el crecimiento del fútbol femenino.

Una final más, una victoria más del Barça. El Barça no tiene rival en España. Donde, por mucho que intenten evitarlo, se pasean más de lo que al propio equipo azulgrana le gustaría. Su dominio es total en las competiciones nacionales. Por segundo año consecutivo, el equipo de Pere Romeu selló el triplete nacional con cierta comodidad. Ahora llega el momento clave de la campaña, donde hay que cambiar el foco.

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España es su jardín, donde juega y se lo pasa bien. Pero en Europa las cosas son distintas. Los rivales son más ariscos, incómodos, y en Oslo les espera el peor. El Olympique de Lyon, dirigido por el extécnico azulgrana Jonatan Giráldez y capitaneado por quien fuera el arquitecto de este Barça campeón, Markel Zubizarreta, las espera. Las azulgranas llegan con la triple corona nacional y en un gran momento. Una semana y Oslo dictará sentencia.