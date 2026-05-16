El Barça cierra el Camp Nou ante el Betis: ¿adiós a Lewandowski?

A falta de 45 días para que termine el contrato y dos partidos para que termine la Liga, no hay noticias de que Robert Lewandowski vaya a seguir en el Barça, así que parece que ha llegado el momento de despedir a un futbolista clave en los recientes éxitos. Tres Ligas en cuatro temporadas, más una Copa y tres Supercopas es el botín que se lleva y deja en el museo el delantero centro polaco.

El partido ante el Betis, en el cierre del Camp Nou, brinda la mutua oportunidad de la despedida entre Lewandowski y la hinchada. Aunque sea momentánea hasta agosto, si no se anuncia que sea definitiva antes de que empiece el choque este domingo (21.15 h.).

Lewandowski levanta el trofeo que acredita a los azulgrana como campeones de liga tras vencer en el Camp Nou al Real Madrid. / Jordi Cotrina / EPC

Si a Hansi Flick se le considera el padre de la plantilla -por la edad podría ser el abuelo de la inmensa mayoría de todos-, Lewandowski es el hermano mayor de la muchachada insolente que ha alterado sus biorritmos, a veces su humor. Con ellos ha reenfocado su epílogo, endulzándolo, saboreándolo finalmente desde el capó del autocar con su amigo y compatriota Wojciech Szczesny, un poco menos viejales que él.

El nombre de Lewandowski es indisociable de este periodo de ruina económica en el que el Barça ha descubierto su astucia y redescubierto su cantera para sobrevivir a la penuria. Sus goles han sido fundamentales. Incluso en este curso, cuando su producción se ha rebajado alarmantemente. Dos de los más recientes, por ejemplo, han sido vitales para que el barcelonismo esté disfrutando de la celebración de la Liga y degustando el entretenimiento servido desde Madrid.

Lewandowski celebra uno de los dos goles que endosó al Newcastle en los octavos de la Champions. / JORDI COTRINA / EPC

Doblete para el cumpleaños

Lewandowski marcó el 1-2 en el Metropolitano que daba la victoria al Barça (jornada 30) y acomplejaba al Madrid, que poco antes había tropezado en Mallorca y se quedaba a siete puntos de distancia. Y Lewandowski anotó el 0-1 en Pamplona (1-2 final) que servía en bandeja el alirón para el clásico estableciendo 11 puntos de ventaja con 12 por jugar.

Los dos primeros goles de Lewandowski para el Barça llegaron el mismo día (el 21 de agosto) que cumplía 34 años, en la segunda jornada de la Liga 22-23. A la Real Sociedad. Sumó dos más ante el Valladolid, un total doce en los primeros ocho partidos, y la edad desapareció de las tertulias. Un asunto para el que venía prevenido.

Lewandowski remata ante Aaron Escandell bajo un manto de granizo durante el partido frente al Real Oviedo en el Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

"La última vez que me hice un test marcaba que mi cuerpo es más joven de lo que dice que mi edad, que tengo unos cuantos años menos", proclamó Lewandowski al incorporarse a la plantilla en la gira de Estados Unidos de aquel verano. Del dinero que costó (45 millones más 5 en variables) nadie se acuerda. El fichaje ha quedado perfectamente amortizado.

Robert Lewandowski y Wojciech Szczesny, sentados en el capó del autocar durante la rúa de celebración de la conquista de la Liga. / Valentí Enrich / SPO

Un récord único

Vino para suministrar goles al Barça el segundo realizador histórico de la Bundesliga (312, sólo por detrás de los 365 de Gerd Müller) y el tercero de la Champions: sus 109 goles en 144 partidos están superados por los 141 de Cristiano Ronaldo y los 129 de Lionel Messi. En cambio, posee un récord único del que ellos carecen, como es el de campeón del triplete Liga, Copa y Champions siendo el máximo goleador de las tres competiciones. Fue en 2020. Sobra decir que el máximo anotador de la selección polaca.

El Barça quiso a Lewandowski por su instinto goleador, imprescindible para aspirar a los títulos, en un plantilla que contaba con esta delantera: Ousmane Dembélé, Memphis Depay, Ansu Fati, Martin Braithwaite y Luuk de Jong, que perdió a Antoine Griezmann y Kun Agüero y que salvó la temporada con Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres, Adama Traoré y Ferran Jutglà.

Por detrás de Cristiano y Messi en el ránking goleador de la Champions, Lewandowski tiene un récord único del que ellos carecen: campeón de Liga, Copa y Champions en 2020 siendo el máximo realizador en las tres competiciones.

Lewandowski abre el marcador con este remate en el que se anticipa a Masip en el Barça-Valladolid del curso 23022-23. / JORDI COTRINA / EPC

Prestigio y profesionalidad

Pero el club también necesitaba a Lewandowski para revalorizar la marca internacional incorporando un delantero de su prestigio y por su ejemplaridad profesional. Un tipo que, en la rampa de despedida, cuidaba su cuerpo en el gimnasio con la misma constancia desde que a los 21 años se marchó del Lech Poznan para fichar por el Borussia Dortmund.

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“Si miras los datos, no hay diferencia entre ahora y hace unos años”, dijo a finales de la pasada campaña. Se marchó de Dortmund en 2014 hacia el Bayern Múnich después de 103 goles en 187 partidos (0,55 goles por partido) y en el Barça suma 119 en 191 partidos (0,62). Su promedio ha sido casi idéntico con Xavi Hernández que con Hansi Flick. El oficio nunca se pierde.