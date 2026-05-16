Arbeloa empieza a despedirse y pone por las nubes a Mourinho: "Es el número uno, 'uno di noi'"

El Real Madrid lleva 24 horas consecutivas sin un incendio nuevo y eso es novedad en este tramo del año, en el que se han encadenado la pelea entre Tchouaméni y Valverde, la victoria con alirón del Barça en el clásico, la incendiaria rueda de prensa con Florentino con convocatoria electoral incluida y la rajada de Mbappé tras ser suplente en el partido contra el Oviedo.

Caducan enseguida las noticias en el club blanco, mientras Álvaro Arbeloa trata de mantener la calma y completar una misión con fecha de caducidad: el próximo sábado. Le quedan la visita al Sánchez-Pizjuán de este domingo, ante un Sevilla que pretende amarrar la permanencia, y el duelo de cierre contra el Athletic en el Bernabéu, dentro de siete días. Y ya asume sin tapujos Arbeloa que esa será su estación final.

"Me marcharé con la conciencia tranquila"

"Vine hace cuatro meses siendo entrenador de Primera RFEF y me marcho, el día que lo haga, siendo entrenador del Real Madrid, de Primera División, entrenando en Champions. Ha sido una grandísima experiencia, un aprendizaje enorme, un máster. El día que acabe, me marcharé con la conciencia tranquila", ha señalado este sábado en una breve comparencia, de apenas ocho minutos.

Cuando Arbeloa asumió el banquillo blanco, en sustitución de Xabi Alonso, nadie informó sobre la duración contractual del encargo. Hoy, con José Mourinho esperando la llamada definitiva, es una realidad que el salmantino está más que amortizado. Y no solo lo sabe y lo asume, sino que en cierto modo elogia su propio relevo, obediente y complaciente como es con sus superiores.

De Mourinho a Mbappé

"José, lo digo como exjugador suyo y también como madridista, es el número uno. Es, ha sido y será siempre 'uno di noi'. Si está aquí la temporada que viene, estaré muy feliz de verle de nuevo en casa", ha expresado este sábado, elogiando al que será, salvo sorpresa y a la espera de cómo se resuelvan las elecciones, quien le sustituya en el banquillo del Bernabéu.

Pero antes de que eso suceda, el Madrid debe afrontar dos partidos intrascendentes para el equipo a nivel clasificatorio. Por eso el foco se coloca sobre las evidentes tensiones que hay en el vestuario. La última la evidenció Mbappé, quien lamentó que Arbeloa le dijera que era el "cuarto delantero" del equipo, aunque el entrenador niegue la mayor. Este sábado, ha querido enterrar el hacha de guerra.

Noticias relacionadas

"Acabo de ver a Kylian y ya le he dicho que estuviese tranquilo, que me encargaba yo. Todo lo que dijo en la zona mixta ya lo había hablado con él y yo le doy naturalidad. Entiendo cómo se sienten los jugadores cuando no juegan, sé que no estaba contento por no ser titular y de hecho me gusta. Para mí, lo mejor era que jugase un rato en la segunda parte para poder jugar el domingo. Nada más, le doy normalidad, mi relación con él sigue siendo la misma", ha explicado el entrenador, tratando de apagar el incendio.