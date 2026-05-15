Valencia y Rayo suman un empate insuficiente para certificar la permanencia

El Valencia y el Rayo Vallecano sumaron un empate a un gol que no sirve a ninguno de los dos para certificar la permanencia este jueves en Mestalla, después de una primera parte en la que Diego López empató el gol de Florian Lejeune y una segunda parte en la que pasó realmente poco.

Con un estadio de Mestalla lleno, teñido por camisetas blancas, banderas naranjas y con un gran ambiente, el partido arrancó con intensidad por parte de los dos equipos. Con solo un punto de separación entre ambos y en una Liga tan apretada, ni los de Carlos Corberán ni los de Íñigo Pérez quisieron esperar para ir a por una victoria vital en la lucha por la salvación.

El Rayo fue el primero en acercarse a la meta de Dimitrievski, que desde su llegada en verano de 2024 todavía no se había enfrentado a su exequipo bajo palos, pero Tárrega supo controlar a Nteka y en la siguiente jugada fue Javi Guerra quien probó suerte, pero su disparó lo atrapó fácil Batalla.

El partido parecía convertirse en un ida y vuelta, en un intercambio de golpes. La intensidad y las ganas eran altas. El descontrol, también. Y en medio de ese caos inicial, Saravia se llevó por delante a ‘Pacha’ Espino dentro del área cuando solo habían pasado cinco minutos. Pero Nteka erró el penalti estampando el balón en el poste (m.8).

Los valencianistas trataron de responder con otro chut de Javi Guerra que se fue por muy poco, pero el Rayo cada vez tenía más balón y hacía daño con jugadas rápidas, aunque el golpe llegó a balón parado. Gumbau puso el córner y Lejeune remató completamente solo de cabeza para poner el 0-1 en el minuto 21.

Con el gol, el Valencia desapareció. El Rayo tenía el partido donde quería. Ponía calma, desesperando a los blanquinegros, y aceleraba cuando creía conveniente. Dimitrievski, que ya salvó a su equipo en los primeros minutos con una buena intervención, volvió a hacerlo con un paradón a Nteka y Saravia se tuvo que marchar lesionado.

Pero cuando peor lo estaba pasando el Valencia, Diego López puso el empate con un chut ajustado al palo corto de Batalla a falta de cinco minutos para el descanso (m.40). Aún tuvo tiempo el Rayo de crear otra ocasión, pero el disparo de Pedro Díaz fue atrapado por Dimitrievski.

Tras el paso por vestuarios el partido no tuvo un dominador claro. Ni tampoco ocasiones. Por ello, tanto Corberán como Íñigo hicieron un triple cambio. Por el Valencia entraron Sadiq, Ramazani y Ugrinic. Por el Rayo lo hicieron Alemao, De Frutos y Pathé Ciss. Dos minutos después, Gayà se hizo daño y entró Jesús Vázquez.

Pero los cambios no modificaron nada. Más allá de dos intentonas de Ramazani, las ocasiones claras siguieron sin suceder. El Valencia parecía tener algo más de intención que su rival por ir a por el partido, pero las imprecisiones y errores eran constantes.

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El tiempo reglamentario se cumplió con el 1-1 y en el primer minuto de los seis de añadido un cabezazo de Tárrega tras un córner se fue fuera. El Valencia lo intentó más que el Rayo, pero no fue suficiente y Mestalla despidió a su equipo con pitos.