Shakira estrena la canción ‘Dai Dai’, nuevo himno oficial del Mundial de Fútbol 2026

La canción ‘Dai Dai’, de Shakira, será la oficial del Mundial de Fútbol que se disputará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá. La cantante colombiana y Burna Boy han lanzado el tema este 14 de mayo, una canción que se convierte en una de las primeras grandes canciones asociadas al Mundial de 2006 y que ha contado con el artista Ed Sheeran en la composición.

«Oe, oe, oe», comienza la canción, con un alegre ritmo caribeño y letra en inglés que hace referencia a la pertenencia a un Mundial de todos.

En la canción, además, se nombran a figuras como Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo y Messi, además de a Romario o Iniesta, entre otros.

El ‘Waka Waka’ (Esto es África), de Shakira, fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010 y cuatro años más tarde repitió en el de Brasil 2014 con ‘La La La’.

Actuación histórica

Precisamente, Shakira, Madonna y BTS actuarán en la final del Mundial 2026 del próximo 19 de julio en Nueva York, que por primera vez contará con un espectáculo de medio tiempo, según anunció este jueves la FIFA.

Aunque la FIFA aún no ha confirmado los detalles, la incorporación de un espectáculo de medio tiempo, propio del deporte estadounidense, hará que el descanso de la final dure más de los 15 minutos reglamentarios.

Noticias relacionadas

Ese descanso se prolongó hasta los 25 minutos, en lo que se consideró una prueba de cara al Mundial de 2026.