Qué significa 'Dai Dai' en la canción del Mundial 2026 de Shakira: esta es la letra completa del himno

"Dale, no olvide' lo que vales, juega como tú sabes, como tú sabe'", canta Shakira en la única frase en castellano de la flamante canción oficial del Mundial 2026, que se disputará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá. En 'Dai Dai', que ha ayudado a componer el artista británico Ed Sheeran, la artista colombiana se entrega al afrobeats del senegalés Burna Boy, estrella de la música africana.

"Oe, oe, oe", comienza la canción, una bailable mezcla de los géneros que han aupado a ambos artistas al estrellato y que en varios idiomas busca animar a los aficionados. Dai Dai, 'vamos en italiano, es el título del hit, y a lo largo de la canción se puede escuchar también el "Ikō" japonés, el "Dale" español, "Allez" en francés y el inglés "Let's go".

Pelé, Maradona, Ronaldo, Messi e Iniesta

("Lo supe desde el día en que naciste / Aquí, en este lugar, perteneces / Has sido así de valiente todo este tiempo / Lo que una vez te rompió te hizo fuerte"), dice en inglés la canción, que hace referencia a unos cuantos países participantes como España, Argentina o Sudáfrica, tan especial para ella.

En la canción, además, se nombran a figuras como Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo y Messi, además de a Romario o Iniesta, entre otros.

El dinero generado con la canción será destinado al FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que tiene como meta recaudar 100 millones de dólares antes del cierre del torneo para garantizar a niños de todo el mundo el acceso a una educación de calidad y a oportunidades vinculadas al fútbol.

Actuación histórica en la final

Precisamente, Shakira, Madonna y BTS actuarán en la final del Mundial 2026 del próximo 19 de julio en Nueva York, que por primera vez contará con un espectáculo de medio tiempo, según anunció este jueves la FIFA.

Aunque la FIFA aún no ha confirmado los detalles, la incorporación de un espectáculo de medio tiempo, propio del deporte estadounidense, hará que el descanso de la final dure más de los 15 minutos reglamentarios.

Noticias relacionadas

Así, Shakira, reina absoluta de los Mundiales de fútbol tras su aclamado 'Waka Waka’ (Esto es África)' en Sudáfrica 2010, 'La La La' en Brasil 2014 y, antes, su actuación en directo de 'Hip's Don't Lie en Alemania 2006, vuelve a ser imagen de la esperadísima cita.