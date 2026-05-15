Qué significa 'Dai Dai' en la canción del Mundial 2026 de Shakira: esta es la letra completa del himno
La artista colombiana ha lanzado hoy la canción oficial del Mundial, coescrita junto a Ed Sheeran y en colaboración con el cantante senegalés Burna Boy
BTS, Shakira y Madonna protagonizarán el nuevo espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial 2026 de la FIFA
"Dale, no olvide' lo que vales, juega como tú sabes, como tú sabe'", canta Shakira en la única frase en castellano de la flamante canción oficial del Mundial 2026, que se disputará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá. En 'Dai Dai', que ha ayudado a componer el artista británico Ed Sheeran, la artista colombiana se entrega al afrobeats del senegalés Burna Boy, estrella de la música africana.
"Oe, oe, oe", comienza la canción, una bailable mezcla de los géneros que han aupado a ambos artistas al estrellato y que en varios idiomas busca animar a los aficionados. Dai Dai, 'vamos en italiano, es el título del hit, y a lo largo de la canción se puede escuchar también el "Ikō" japonés, el "Dale" español, "Allez" en francés y el inglés "Let's go".
Pelé, Maradona, Ronaldo, Messi e Iniesta
("Lo supe desde el día en que naciste / Aquí, en este lugar, perteneces / Has sido así de valiente todo este tiempo / Lo que una vez te rompió te hizo fuerte"), dice en inglés la canción, que hace referencia a unos cuantos países participantes como España, Argentina o Sudáfrica, tan especial para ella.
En la canción, además, se nombran a figuras como Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo y Messi, además de a Romario o Iniesta, entre otros.
El dinero generado con la canción será destinado al FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que tiene como meta recaudar 100 millones de dólares antes del cierre del torneo para garantizar a niños de todo el mundo el acceso a una educación de calidad y a oportunidades vinculadas al fútbol.
Actuación histórica en la final
Precisamente, Shakira, Madonna y BTS actuarán en la final del Mundial 2026 del próximo 19 de julio en Nueva York, que por primera vez contará con un espectáculo de medio tiempo, según anunció este jueves la FIFA.
Aunque la FIFA aún no ha confirmado los detalles, la incorporación de un espectáculo de medio tiempo, propio del deporte estadounidense, hará que el descanso de la final dure más de los 15 minutos reglamentarios.
Así, Shakira, reina absoluta de los Mundiales de fútbol tras su aclamado 'Waka Waka’ (Esto es África)' en Sudáfrica 2010, 'La La La' en Brasil 2014 y, antes, su actuación en directo de 'Hip's Don't Lie en Alemania 2006, vuelve a ser imagen de la esperadísima cita.
Letra completa
Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
You knew from the day you were born
That here in this place you belong
You been this brave all along
What broke you once made you strong
Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go
Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go
Come follow your desire
Where there’s a will, there’s a way
You are the owner of that fire
No one can take it away
Sweat and blood to writе your story
That is how you paved the way
You’re about to rеach the glory
Only one step away
All the highs and lows
All the tears and the pain
You been there through it all, been through it all
Just do it again
Now you got to believe, I believe
‘Cause you know what it takes
To be living my dream
At the top of your game
Feel it, got everything you needed
Now bring it like you mean it
Just like you mean it
Dale, no olvide’ lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabe’
Energy is contagious, you know
And it never fails no, no
No one’s getting tired, I know
‘Cause you got that fire, ayo
Dream a little higher, let’s go, let’s go, let’s go
Ayo
Ayo
We’ve taken all that our hearts can hold
We can’t hold on to the past no more (Mmm)
From the dirt and the tears, we make gold
We are more than flesh and bones
All the highs and lows (Highs and lows)
All the tears and the pain
You been there through it all, been through it all
Just do it again
Now you got to believe (I believe)
‘Cause you know what it takes
To be living my dream
At the top of your game
Feel it, got everything you needed
Now bring it like you mean it
Just like you mean it
Dale, no olvide’ lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabe’
Pelé, Maradona, Maldini, Romario
Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
US, England, Germany, France
South Africa, España, México, Japan
Korea, Netherlands
Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
Knew from the day you were born
Here in this place, you belong
You’ve been this brave all along
What broke you once made you strong
Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go
Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go
Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go
Dai, dai, ikō, dale, allez, let’s go
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