Parking y transporte gratuito para el Gran Premio de MotoGP en Montmeló, el plan de movilidad del Circuit de Barcelona

El Gran Premio de Catalunya arranca este fin de semana, y para ello el Circuit de Barcelona ha implementado un plan de movilidad para facilitar la entrada y la salida de los asistentes. Con el objetivo de mejorar la fluidez en las horas punta del evento y para incentivar el uso del transporte público, se han incorporado dispositivos específicos de movilidad, así como realizado cambios en el sistema de parking. Para ello, se ha reforzado la programación de transporte público con un autobús gratuito desde la estación de Parets para llegar a Montmeló.

Para agilizar la entrada de vehículos particulares al Circuit, el dispositivo de acceso al recinto se reforzará en vías como la AP-7, la C-33, la C-17 y la C-35 con controles constantes para guiar a los usuarios que dispongan de parking, impidiendo la entrada de quienes no tengan acreditación. A partir del inicio de la Sprint Race del sábado, todas las vías tendrán la función de evacuar el recinto deportivo, impidiendo la entrada de vehículos al mismo. Desde la organización recomiendan seguir únicamente las indicaciones de los agentes y de la señalización, ya que los navegadores GPS podrían proporcionar información incorrecta (calles cortadas, accesos cerrados, etc.).

Parking

El parking para espectadores puede adquirirse online en la plataforma oficial de entradas del Circuit. La entrada obtenida servirá para acreditar el vehículo y deberá mostrarse en formato digital o impreso al personal de control. Posteriormente, este personal entregará un adhesivo para identificar que el vehículo está correctamente estacionado. Una vez estacionado el vehículo, se podrá acceder al recinto a pie por cualquier puerta del Circuit.

Por el contrario, las motos podrán aparcar gratuitamente, sin la necesidad de realizar ninguna compra ni gestión previa. Las zonas de estacionamiento estarán situadas en el H1 (con acceso desde la C-17) y en el parking de espectadores, con una zona reservada para motocicletas. El Circuit también ha habilitado dos paradas de taxi: una junto al acceso Oeste y la Puerta 1, y otra cerca del acceso Este y la Puerta 3.

Transporte público

El Circuit también ha reforzado la programación del transporte público, incluyendo servicios gratuitos. Rodalies de Catalunya ofrecerá un total de 64.800 plazas adicionales, reforzando las líneas R2 y R2 Norte con una programación de 4 trenes por hora y sentido. El sábado se efectuará entre las 7:00 h y las 11:00 h y entre las 16:00 h y las 18:00 h. El domingo entre las 6:00 h y las 11:00 h y entre las 15:00 h y las 19:00 h. La oferta garantiza una frecuencia media de 15 minutos por sentido en la conexión Montmeló-Barcelona. Las máquinas de autoventa muestran que el primer título de transporte que aparezca en pantalla sea un billete de ida y vuelta hasta Montmeló.

Autocares Sagalés también ofrece sus servicios para asistir al Gran Premio. Los autocares saldrán del centro de Barcelona, concretamente desde la Estación del Norte de Autobuses (C/ Ali Bei, 80). Esta ubicación permite conexión con metro y Rodalies, ya que la estación se encuentra junto a Arc de Triomf. El precio del billete es de 27 €, y el servicio estará disponible a partir de las 8:00 h el viernes y el sábado, y a partir de las 7:00 h el domingo. Estos autocares también salen desde Lloret de Mar y pasan por diversas poblaciones hasta llegar al Circuit, con llegada cerca de la Puerta 3 (servicio disponible sábado y domingo). El precio del billete es de 40 €.

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Para reforzar e incentivar el uso del transporte público, el Circuit también pondrá en marcha un servicio gratuito de autobús desde la estación de tren de Montmeló y desde el campo de fútbol de Parets hasta el trazado. En el caso de Montmeló, la parada estará habilitada cerca de la Puerta 6 (calle Can Esteve) y, en el caso de Parets, en la calle Impremta, siendo la Puerta 7 el acceso más cercano. Este servicio estará disponible a partir de las 8:00 h desde el viernes hasta el domingo del Gran Premio, incluso para la salida del Circuit una vez finalizada la actividad en pista.