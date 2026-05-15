Mourinho defiende a Arbeloa sin criticar a Mbappé: "Me duele por Álvaro"

José Mourinho cerrará en unas horas su fichaje por el Real Madrid para las tres próximas temporadas. El mismo contrato que firmó en 2010, del que al final solo cumpliría dos campañas. Cuando el domingo finalice la liga portuguesa el técnico informará al Benfica de su intención de marcharse y el Real Madrid pagará los seis millones de su cláusula, tres netos para el club lisboeta, liberando al técnico portugués para que aterrice en el Santiago Bernabéu para entrenar al Real Madrid en su segunda etapa.

Defensa de Arbeloa

Mourinho fue preguntado en sala de prensa por el cruce de declaraciones que se produjo este jueves por la noche entre Mbappé y Arbeloa a la conclusión del partido que midió a los blancos con el Oviedo. El portugués quiso salir en defensa de Arbeloa: "Me duele porque tú lo has dicho bien. Es un amigo, uno de estos que ha dado el alma, la vida por mí cuando era mi jugador y el momento que pasa a entrenador del Real Madrid... Si existe siempre esta conexión entre yo y el Madrid, cuando el entrenador es Álvaro aumenta mi conexión y mi deseo de que las cosas vayan bien".

Sin embargo, lo hizo sin comentar en ningún momento la actitud del delantero francés, una de las primadonnas del vestuario blanco, en el que desembarcará en breve. De hecho, Mourinho ya ha hablado con algunos de los pesos pesados del vestuario y es consciente del ambiente irrespirable que se vive dentro. "Nuestra vida de entrenador es así. Bromeo mucho con mis exjugadores que después son entrenadores. Les digo siempre 'espera un par de años verás cuántos pelos blancos tendrás y ahora sabes que ser jugador es mucho más fácil que ser entrenador'. Lo siento que vaya así, pero ayer ganó y como mínimo hoy estará feliz", añadió un Mourinho que de momento no ha querido tomar parte en la batalla de gallos que libran Mbappé y Vinícius. Sobre todo porque sabe cuál es la postura de Florentino, volcado con el francés, y las negociaciones abiertas que hay con el brasileño para su renovación.

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Mbappé salió a zona mixta tras el encuentro ante el Oviedo, en el que fue suplente, y cargó contra su técnico: "Estoy bien. Al 100%. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular". Encontrando respuesta en un Arbeloa que, por primera vez desde que es entrenador del Real Madrid, no se mordió la lengua y respondió a su jugador: "Yo decido quién juega mientras esté sentado en esta silla, me da igual que no estén de acuerdo, se llame como se llame. Y sino, que esperen al siguiente. Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, no sé qué decirte porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase".