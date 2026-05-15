MotoGP, en directo: entrenamientos libres y última hora del Gran Premio de Catalunya en Montmeló

El Mundial de motociclismo llega al Circuit Barcelona-Catalunya para celebrar, este fin de semana, su sexta cita. Las Aprilia de Marco Bezzecchi y Jorge Martín están dominando el campeonato mientras que la dura caída en el circuito francés de Le Mans dejó a Marc Márquez en la enfermería sin opciones de participar en el Gran Premio de casa.

Martín mantiene el mejor tiempo A pesar de la caída, Jorge Martín mantiene el mejor tiempo a falta de 3 minutos de entrenamiento. Tras él, Di Giannantonio y Acosta.

Elección de neumáticos En estos primeros libres la mayoría de pilotos ha optado por los medios traseros y blandos delanteros.

Ambos pilotos de KTM llevan 7 caídas cada uno. Puede que haya faltado algo de temperatura en el flanco izquierdo del neumático ya que viene de no haberse usado en las últimas curvas y este día está siendo más frío que habitualmente. Les quedan todavía 10 minutos a los pilotos.

Binder, al suelo Ha sido ahora Brad Binder. Se ha ido al suelo en el mismo punto que Pedro Acosta, en la curva 2. La rueda delantera ni siquiera tocaba al suelo en su cambio de dirección y perdió todo el agarre. Los dos pilotos oficiales de KTM, han ido al suelo.

Llega Jorge Martín al paddock Parece tener tocado el brazo izquierdo. Ha subido al camión acompañado de Ángel Charte, el director médico de MotoGP.

Acosta también se va al suelo Se ha caído también Pedro Acosta, aunque el piloto se ha levantado y ha podido salir corriendo por su propio pie en la curva 2.

Caída de Martín ¡Se ha caído Jorge Martín! En el sector 4, la moto ha impactado en la protección de aire y se ve al piloto algo dolorido. Se le fue el tren delantero en la curva 12.

El hombro de Jorge Martín en la curva 5 La curva número 5 del Circuit se ha convertido ya prácticamente en una insignia de la radicalidad de Jorge Martín. Nuevamente ha rodado con el hombro pegado al suelo en esta primera sesión de entrenamientos libres en la que el madrileño está siendo el más rápido.