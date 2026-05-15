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MotoGP, en directo: entrenamientos libres y última hora del Gran Premio de Catalunya en Montmeló

Los rivales de Márquez no se fían: creen que Marc aún puede repetir título

Jorge Martín y Alex Márquez en la presentación del Gran Premio de Barcelona Catalunya.

Jorge Martín y Alex Márquez en la presentación del Gran Premio de Barcelona Catalunya. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Begoña González

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Barcelona
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El Mundial de motociclismo llega al Circuit Barcelona-Catalunya para celebrar, este fin de semana, su sexta cita. Las Aprilia de Marco Bezzecchi y Jorge Martín están dominando el campeonato mientras que la dura caída en el circuito francés de Le Mans dejó a Marc Márquez en la enfermería sin opciones de participar en el Gran Premio de casa.

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