Horarios del GP de Catalunya de MotoGP 2026: entrenamientos, sprint y carrera en Montmeló

El Gran Premio de Catalunya de MotoGP 2026 se disputa este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en Montmeló, escenario de la sexta prueba del Mundial. La cita, que se celebrará de viernes a domingo, contará con entrenamientos libres, sesiones clasificatorias, carrera esprint y la carrera principal del domingo.

El trazado catalán, de 4,66 kilómetros, volverá a reunir a los pilotos de MotoGP en una de las paradas más esperadas del calendario. La actividad comenzará el viernes con los primeros entrenamientos y se cerrará el domingo con el Gran Premio de Catalunya, programado a 24 vueltas.

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Viernes: entrenamientos libres y práctica clasificatoria

La jornada del viernes abrirá el fin de semana con la primera toma de contacto de los pilotos con el circuito de Montmeló. Los ensayos libres 1 se celebrarán de 10:45 a 11:30 horas en España.

Más tarde llegará la sesión de ensayos clasificatorios a las 15:00 a 16:00 horas en horario peninsular español. Esta tanda será clave para definir qué pilotos logran el pase directo a la Q2.

Sábado: clasificación y carrera sprint

El sábado concentrará buena parte de la acción del GP de Catalunya. La jornada empezará con los ensayos libres 2, programados de 08:10 a 08:40 GMT, de 10:10 a 10:40 horas en España.

A continuación se disputará la primera sesión clasificatoria, la Q1, de 10:50 a 11:05 horas en horario peninsular español. Después llegará la Q2, prevista de 11:15 a 11:30 horas en España.

La jornada del sábado terminará con la carrera sprint, que comenzará a las 15:00 horas en España. La prueba corta del Gran Premio de Catalunya se disputará a 12 vueltas.

Domingo: warm-up y carrera de MotoGP en Barcelona-Catalunya

El domingo se celebrará primero el warm-up, programado de 09:40 a 09:50 horas en España.

La carrera principal del Gran Premio de Catalunya de MotoGP 2026 arrancará a las 14:00 horas en horario peninsular español. La prueba del domingo en el Circuit de Barcelona-Catalunya tendrá una distancia de 24 vueltas.

¿A qué hora es la carrera de MotoGP en Montmeló?

La carrera del Gran Premio de Catalunya de MotoGP 2026 se disputará el domingo 17 de mayo a las 14:00 horas, horario peninsular español.

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Calendario completo del GP de Catalunya de MotoGP

La sexta prueba del Mundial 2026 tendrá tres días de actividad en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El viernes se celebrarán los primeros entrenamientos y la práctica clasificatoria; el sábado se decidirá la parrilla y se correrá la esprint; y el domingo llegará la carrera principal en Montmeló.