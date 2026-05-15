Bernardo Silva acelera su salida del Manchester City: "Quiero escoger mi próximo club antes del Mundial"

Tras nueve años vistiendo la camiseta del Manchester City, Bernardo Silva anunció hace un mes que abandonaría el conjunto de Pep Guardiola. Ahora ha confirmado que en las próximas semanas fichará por su nuevo club. "Quiero escoger mi próximo club antes del Mundial. Me gustaría llegar a Portugal con mi futuro decidido" han sido las palabras de Bernardo a Canal 11, con las que ha puesto en alerta a todos aquellos equipos que deseen tenerlo en su plantilla la temporada que viene. El FC Barcelona lleva tiempo interesado por él, y ahora que termina contrato podría ser la mejor oportunidad para que el centrocampista portugués de 31 años llegase a coste cero.

Bernardo Silva regatea a Sergio Busquets durante el amistoso entre FC Barcelona y Manchester City, 2022. / ENRIC FONTCUBERTA / EFE

A menos de un mes para que empiece el Mundial, Bernardo todavía no ha decidido su próximo destino, pero asegura que tiene claro cuáles son los principales candidatos a ficharle en una entrevista a The Athletic: “Busco un equipo donde pueda seguir compitiendo, donde pueda jugar al máximo nivel, que es lo que aún quiero hacer, y donde mi familia sea feliz. Tengo una idea y una preferencia, pero ya veremos qué pasa. Sinceramente, no sé dónde voy a estar. Solo quiero disfrutar y concentrarme en mis últimos partidos aquí. Le dije a mi agente que hablaré con él el 25, el día después del partido contra el Aston Villa." La fecha está marcada en el calendario para Bernardo, que todavía sueña con agrandar una carrera de ensueño con el conjunto skyblue este mimo fin de semana.

"Por todo lo alto"

Los números de Bernardo Silva en el Manchester City hablan por sí solos: 457 partidos, seis títulos de la Premier League, dos de la FA Cup, cinco de la Copa de la Liga, la Champions en 2023 y el Mundial de Clubes. Un palmarés digno de la calidad que lleva luciendo desde que deslumbró al mundo con ese Mónaco campeón de Ligue 1 y semifinalista de Champions en 2017. Mañana mismo podría ampliar su colección de trofeos en Wembley, donde disputa la final de la FA Cup contra el Chelsea (16h), a la que llega como favorito, pero sin exceso de confianza: “El Chelsea no atraviesa su mejor momento, pero las finales son finales y puede pasar cualquier cosa. Esperamos un partido muy complicado, pero también que nuestros jugadores den la talla y rindan al máximo".

Bernardo Silva celebra la Champions de 2023. / MARTIN DIVISEK / EFE

"Sería maravilloso terminar con un par de títulos más. Quiero despedirme por todo lo alto”, añade Bernardo a su comentario acerca de la final, insinuando que todavía es posible ganar la Premier para poner el colofón final a su carrera con el Manchester City, que llega a las dos últimas jornadas con un par de puntos menos que el Arsenal. El portugués tiene experiencia de sobras en esta situación, pues ha ganado la Premier en la última jornada en hasta tres ocasiones. Sin embargo, esta es la primera vez que llega a estas alturas de la pelea sin depender de sí mismo, con la mirada puesta en los gunners de Mikel Arteta: "Han ido creciendo y es un equipo en el que llevan juntos cinco años, así que es natural que se hayan vuelto un poco más fuertes y empiecen a luchar por los títulos."

"Pésimo perdedor"

Sobre la revisión del VAR que anuló el empate del West Ham contra el Arsenal en la última jornada, Silva no tiene problemas en admitir que se tomó la decisión correcta, aunque lamenta la inconsistencia en este tipo de jugadas: "Es falta, pero resulta bastante frustrante que permitan este tipo de contacto en ocasiones durante la temporada y luego decidan no permitirlo en un partido como este. Es una lástima. La Premier League es un producto excelente en cuanto a la fluidez del juego arbitral, donde los árbitros no pitan cada entrada. Todo esto contribuye a que sea, en mi opinión, la mejor liga del mundo. Es una pena ver a los equipos tardar un minuto en saques de banda, tiros libres, saques de portería, córneres… No creo que así deba ser el fútbol.”

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Bernardo Silva se encara con los árbitros del Manchester City-Brentford (3-0). / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Él mismo se define como un "pésimo perdedor" al recordar su decisión de no aplaudir durante el pasillo al Liverpool, campeón de liga en 2020. "Soy muy competitivo. Pero respeto mucho nuestra rivalidad. Ellos nos hicieron mejores. Nosotros los hicimos mejores a ellos. Cuando vives este tipo de rivalidad, es imposible que te caigan bien. Tienen que odiarnos. Nosotros tenemos que odiarlos. Es totalmente normal”. Con los Reds descartados de la lucha por el título, el "predilecto" de Guardiola se enfrenta ahora a otro enemigo, y condena los deslices que le podrían costar su séptima Premier: "Creo que si no hubiéramos estado en una temporada de transición y si no hubiéramos cometido tantos errores, habríamos ganado esta liga".