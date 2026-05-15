Fútbol
El Bayern anuncia renovación de Neuer por una temporada más
El meta, de 40 años, prolonga su vinculación con el club bávaro hasta 2027.
El Bayern Múnich anunció este viernes la renovación de su meta y capitán Manuel Neuer por una temporada más, confirmando así una noticia que era ya un secreto a voces en Alemania.
"El Bayern ha tenido una serie de porteros extraordinarios en su historia y Manuel Neuer tiene un puesto especial entre ellos. Ha sido el rostro de sólo de una generación sino de dos generaciones del Bayern y un capitán que siempre ha sido un modelo dentro y fuera del campo", dijo el presidente del club, Herbert Hainer, en declaraciones recogidas en el comunicado en que se anuncia la renovación.
16 temporadas
El presidente del Consejo Directivo, Jan Christian Dreesen, por su parte, calificó a Neuer, de 40 años, como uno de los mejores fichajes de la historia del Bayern y recordó que ha disputado casi 600 partidos con el club y que la próxima será tu temporada número 16.
También el tercer portero, Sven Ullreich, renovó por un año más; y él y Neuer deberán acompañar en su desarrollo al otro meta, Jonas Urbig, candidato a la sucesión en la portería bávara.
"Tenemos un plan claro y lo desarrollamos paso a paso. Manuel Neuer, Sven Ullreich y Jonas Urbig son nuestros porteros, cada uno tiene su papel. Manuel y Sven seguirán apoyando a Jonas en su camino para convertirse en el futuro del Bayern", dijo el director deportivo, Max Eberl.
Neuer se mostró satisfecho de la renovación y dijo que tras 16 temporadas en el club, 13 títulos de la Bundesliga y dos de la Liga de Campeones, sigue yendo con alegría a los entrenamientos.
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