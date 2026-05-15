El Barça asegura que "solo contempla" a Xavi Pascual para el banquillo

El FC Barcelona ha aclarado que "únicamente contempla" la figura de su entrenador, Xavi Pascual, para seguir liderando el proyecto y asegura que "se está trabajando de manera conjunta" con vistas al futuro.

Así lo ha asegurado el club azulgrana mediante un comunicado, en el que reitera como válida la única declaración realizada al respecto por el 'general manager' de la sección, Juan Carlos Navarro, que el pasado 10 de abril en Mónaco aseguró que no veía un futuro sin Xavi Pascual.

"El club, además, niega de manera categórica y rotunda haberse reunido con ningún otro entrenador de cara al futuro más inmediato", asegura la entidad azulgrana.

Este comunicado se produce después de que Mundo Deportivo publicara la existencia de un principio de acuerdo con Ibon Navarro, actual entrenador del Unicaja, pactado el pasado domingo, condicionado a la decisión que adopte Xavi Pascual.

El actual entrenador azulgrana tiene firmado dos años más de contrato y una cláusula de rescisión de 300.000 euros. En los últimos días se ha especulado con la existencia de una oferta por parte del Dubai Basketball para contratarlo, aunque la última palabra sería siempre del actual técnico del Barça.

Ibon Navarro, técnico de Unicaja, en el Olímpic de Badalona. / Afp7

Xavi Pascual ha exteriorizado su malestar con el club durante la temporada, sobre todo al comprobar cómo no se realizaban contrataciones ante las numerosas bajas por lesión.

De hecho, a principios de abril y tras caer claramente ante Panathinaikos, el técnico azulgrana admitió sentirse "el máximo responsable del ridículo" realizado y dejó su futuro en el aire.

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"Soy el máximo responsable, llegaremos a dónde llegaremos, cuando termine la temporada ya hablaremos, explicaremos muchas cosas y hablaremos de todo. Ahora intentaré tener la máxima calma posible, ahora tenemos que estar todos unidos y cuando termine tendremos tiempo para hablar, para valorar, veremos donde tenemos que estar y si estaremos", aseguró