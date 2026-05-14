Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HipotecaIVACrucerosHantavirusBarcelonaFlorentino PérezEurovision 2026Copago farmacéuticoPermiso conducir
instagramlinkedin

ELECCIONES

El Real Madrid arranca su proceso electoral: calendario oficial, fechas y requisitos

Enrique Riquelme tiene de margen hasta el sábado 23 de mayo para decidir si presenta batalla a Florentino Pérez

Florentino Pérez denuncia una “campaña” contra el Real Madrid: “Aprovechan para atacarme a mí”

Florentino Pérez denuncia una “campaña” contra el Real Madrid: “Aprovechan para atacarme a mí”

Lucía Feijoo Viera

Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La junta electoral del Real Madrid ha anunciado oficialmente este jueves la convocatoria de elecciones a presidente y junta directiva del club blanco. Conforme marcan los estatutos, el organismo electoral de la entidad ha activado el proceso dos días después de la solicitud de Florentino Pérez y su junta, activando el calendario que debe terminar con la reelección del actual presidente o la proclamación de un máximo mandatario.

Los estatutos del Real Madrid marcan los tiempos de un proceso que se inicia con un periodo de diez días para que los socios que lo deseen presenten sus candidaturas. Podrán hacerlo desde este mismo jueves y hasta el sábado 23 de mayo, el día en que el Real Madrid cierra la Liga, recibiendo al Athletic en el Santiago Bernabéu.

Requisitos para ser presidente del Real Madrid

Todas las candidaturas serán admitidas y proclamadas un día después de que se presenten ante la junta electoral, si cumplen los requisitos. En resumidas cuentas, el candidato a presidente debe ser socio blanco desde hace 20 años, ostentar la nacionalidad española y tener capacidad, junto a su junta, para avalar el 15% del presupuesto del club, cantidad que en esta ocasión se eleva hasta los 187 millones. El resto de candidatos a directivos debe tener una antigüedad de socio de al menos 10 años, 15 en el caso de los vicepresidentes.

A partir del 23 de mayo, la junta electoral deberá convocar las elecciones en un plazo máximo de 15 días, en el caso de que haya más de un candidato. Esto significa que la fecha límite para que los socios acudan a las urnas sería el domingo 7 de junio. Si solo hubiese una candidatura, sería proclamada ganadora de manera automática a la finalización del primero de los plazos.

Riquelme sopesa su candidatura

Florentino Pérez ya anunció que tanto él como el resto de miembros de su junta directiva se presentarían a los comicios. La duda ahora estriba en si Enrique Riquelme le plantará cara en las urnas. El empresario energético hizo pública ayer una carta en la que pedía a Pérez más tiempo para la celebración de las elecciones. Una petición desdeñada por el actual mandatario, entre otras cosas porque ya había activado el proceso.

Noticias relacionadas

Riquelme cuenta con el´descomunal músculo económico que requieren los estatutos y en los próximos días deberá tomar una decisión definitiva. Si decide no presentarse, Florentino Pérez sería reelegido para un nuevo mandato que expiraría dentro de cuatro años, en la primavera de 2030.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rúa del Barça, última hora en directo | El autobús del Barça sale del Camp Nou y empieza su recorrido por Travessera de Les Corts
  2. Rúa del FC Barcelona: dónde y cuándo sería la celebración como campeón de liga
  3. Florentino tendrá rival en las elecciones del Real Madrid: Enrique Riquelme prepara los avales para presentar su candidatura
  4. La gran fiesta de Laporta en Luz de Gas y la locura de Casadó y Balde en plaza Catalunya
  5. ¿Por qué los hijos de Florentino Pérez han permitido esto?
  6. El vestuario del Real Madrid baja el pulgar a Valverde y Florentino lo pone en el mercado
  7. Florentino se pasea desnudo por Valdebebas
  8. Rueda de prensa de Florentino Pérez, hoy en directo | Última hora de la convocatoria de urgencia del presidente del Real Madrid

El Real Madrid arranca su proceso electoral: calendario oficial, fechas y requisitos

El Real Madrid arranca su proceso electoral: calendario oficial, fechas y requisitos

Shakira, Madonna y BTS protagonizarán el nuevo espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial 2026 en Nueva York

Shakira, Madonna y BTS protagonizarán el nuevo espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial 2026 en Nueva York

¿Cuánto dinero tiene Sergio Ramos? De las yeguadas a la compra millonaria del Sevilla

¿Cuánto dinero tiene Sergio Ramos? De las yeguadas a la compra millonaria del Sevilla

El CEB Sant Jordi gana los Premios Basket Girlz con un proyecto para frenar el abandono del baloncesto femenino

Multa de 32.000 euros al entrenador del Alhama de Murcia que insultó y envió imágenes sexuales a sus futbolistas, aunque podrá seguir en el cargo

Multa de 32.000 euros al entrenador del Alhama de Murcia que insultó y envió imágenes sexuales a sus futbolistas, aunque podrá seguir en el cargo

Jódar se desfonda en Roma ante el italiano Darderi

Florentino se encomienda a Pedrerol para blanquear su imagen

Florentino se encomienda a Pedrerol para blanquear su imagen

Los extremos de calor amenazan el Mundial de Fútbol: hasta una cuarta parte de los partidos se disputarán con "temperaturas límite"

Los extremos de calor amenazan el Mundial de Fútbol: hasta una cuarta parte de los partidos se disputarán con "temperaturas límite"