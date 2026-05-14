"Es el mejor día de mi vida", proclama el debutante Álvaro Cortés

Entre los que se jugaban la supervivencia y los que jugaban por un récord que no es un título, prevaleció la lógica de la urgencia. El Barcelona perdió en Mendizorroza porque no supo cambiar la inercia de cumplir y nada más. Repleto de suplentes, el equipo de Hansi Flick compitió lo justo. Le faltó el esfuerzo extra, influyendo con ello en esa lucha salvaje por la permanencia en Primera.

Pareció que al técnico alemán no debiera gustarle lo que vio porque convocó a todos sus jugadores a una reunión inmediata en el vestuario, sin permitir que ningún jugador atendiera a las televisiones con derecho a ras de césped. Pero no dijo eso. Se mostró satisfecho por el esfuerzo de sus jugadores, según comentó en la rueda de prensa.

Hansi Flick aprovecha para dar instrucciones con el balón parado. / Valentí Enrich / SPO

"Estoy contento. Decepcionado por no conseguir los 100 puntos. Pero la mentalidad ha sido buena. No ha sido un partido fácil. El Alavés ha jugado muy agresivo, se jugaban continuar en Primera y lo aceptamos", señaló resignado.

Dijo que prefería fijarse en las cosas positivas y ello incluía sobre todo la actitud y el juego de futbolistas con protagonismo reducido. Mencionó a Xavi Espart cuando jugó, a Marc Bernal y también a Álvaro Cortés, el décimo jugador de La Masia que Flick ha hecho debutar. Partido sólido del defensa aragonés de 21 años, con 17 recuperaciones en sus estadísticas. "Lo hizo muy bien. Estuvo a la altura en el juego aéreo ante delanteros fuertes y se mostró con confianza con el balón. Le dije antes del partido que jugara tranquilo y lo ha hecho".

Álvaro Cortés controla un balón frente a Marc Bernal. / Valentí Enrich / SPO

"Esta fecha me la llevo para toda la vida. Es el día que llevaba tiempo soñando, debutar con el club de mi vida. Es el mejor día de mi vida, de hecho. Un poco agridulce porque hemos perdido al final", señaló el central aragonés.

Cortés reveló que Flick le dijo que sería titular al mediodía. "Me he puesto nervioso cuando lo he oído. He hablado con la familia, los amigos y los compañeros y me he ido tranquilizando. Antes del partido aún lo estaba un poco pero en cuanto el árbitro ha pitado el inicio ya se me han pasado los nervios", confesó.

Szczesny en el partido ante el Alavés. / Valentí Enrich / SPO

El estreno de Cortés, que ingresó de adolescente al juvenil B procedente del Zaragoza, permitió a Flick elogiar el compromiso de los jóvenes que proceden de los equipos formativos azulgranas. "Cuando hablo con ellos me doy cuenta que todos aman al Barça, es en el equipo en que quieren jugar, y la conexión de estos chicos, que llevan muchos años en el club y jugando juntos, es especial y es fantástico".

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Flick concluyó su comparecencia revelando que Joan Garcia disputará los dos partidos que quedan. Szczesny, por tanto, podría perfectamente haber disputado su último encuentro con el Barça.