La Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks abre inscripciones con 40.000 dorsales para 2027

La Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks ya ha abierto oficialmente las inscripciones para su 37ª edición, que se celebrará el próximo 14 de febrero de 2027. La prueba barcelonesa pondrá a disposición de los corredores y corredoras un total de 40.000 dorsales, una cifra que supone 4.000 plazas más que en la edición anterior y que confirma la ambición del evento por seguir creciendo dentro del calendario internacional del running.

La apertura de inscripciones llega después de una edición de 2026 en la que la carrera reunió a 36.000 participantes, consolidando su posición como una de las medias maratones más multitudinarias y atractivas de Europa. Con el aumento de dorsales previsto para 2027, la organización aspira a superar sus registros de participación y a reforzar el papel de Barcelona como una ciudad de referencia para los grandes eventos populares de atletismo.

Uno de los principales reclamos de la Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks continúa siendo su circuito. El trazado, plano y rápido, está especialmente valorado por los corredores que buscan mejorar sus marcas personales, tanto entre atletas populares como entre participantes de perfil más competitivo. La combinación de un recorrido favorable, el ambiente urbano y la proyección internacional de la ciudad convierte a la prueba en una cita señalada para miles de runners nacionales y extranjeros.

Componente festivo

Más allá del apartado estrictamente deportivo, la media maratón volverá a tener un marcado componente festivo. Las calles de Barcelona se transformarán durante la jornada en un gran escenario al aire libre, con más de 25 puntos de animación repartidos a lo largo del recorrido. Música en directo, DJs y diferentes propuestas de entretenimiento acompañarán a los participantes durante los 21,097 kilómetros, con el objetivo de implicar también al público y reforzar la conexión entre la carrera y la ciudad.

La experiencia de los corredores no terminará en la línea de meta. La edición de 2027 volverá a contar con la PaRUNda by Brooks, la fiesta postcarrera que se celebrará en el Poble Espanyol. Este espacio reunirá música, gastronomía y actividades pensadas tanto para los participantes como para sus acompañantes, prolongando el ambiente de la prueba más allá de la competición.

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Con 40.000 dorsales disponibles, la Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks afronta su próxima edición con el reto de mantener el crecimiento de los últimos años y de seguir consolidándose como una de las grandes citas del running internacional. Las inscripciones ya están abiertas a través de la web oficial de la prueba.