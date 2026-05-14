Harden resucita a tiempo para júbilo de los Cavaliers y disgusto de los Pistons: “Esto es nuevo para mí”

"Haré lo que haga falta para conseguir mi primer anillo", exclamó James Harden al ser traspasado desde los Clippers a los Cavaliers el pasado mes de febrero. El base de 36 años no se ha perdido unos playoffs desde que entró a la NBA en 2009, pero todavía no ha levantado el preciado título. Daban por muerto al barbudo, pero ahí sigue con sus movimientos que lleva perfeccionando toda su carrera y que todavía le funcionan para firmar una actuación memorable en Detroit, cuando los Cavaliers perdían de nueve, para forzar la prórroga y llevarse el quinto partido que sitúa a la franquicia de Cleveland a una victoria de disputar las finales de conferencia por primera vez desde 2018.

No estaba siendo la temporada soñada de Harden, que arrancó en Los Ángeles con la esperanza de hacerse un hueco en la temible conferencia Oeste y la terminará a otro lado del país. Los Clippers perdieron 21 de los primeros 27 partidos, y con la amenaza de encontrarse fuera de los playoffs por primera vez en su carrera, el de California huyó hacia Ohio. Ahí se encontró a un equipo en condiciones de pelear por el ansiado título, pero con tareas pendientes desde que se marchó LeBron James hace ocho temporadas. Desde entonces, la franquicia campeona en 2016 no ha vuelto a superar la segunda ronda, y ahora se encuentra a 48 minutos ( o más) de volver a hacerlo gracias a James Harden y su última redención.

Remontada improbable

Los Cavaliers perdieron sus dos primeros partidos en Detroit, respondieron con solvencia para empatar la serie en casa, y contra todo pronóstico han asaltado el Little Caesars Arena después de perder los cinco partidos que habían disputado fuera de casa en estos playoffs. “Esperamos que nos impulse”, dijo el entrenador de los Cavs, Kenny Atkinson. En su duelo contra los Raptors de primera ronda, perdieron los tres partidos en Toronto a pesar de contar con más talento en sus filas y mayor profundidad de plantilla. Habían sucumbido ante el físico rival y contra Detroit estaba siendo más de lo mismo, hasta que apareció el más criticado para dar un golpe sobre la mesa y anotar 30 puntos y repartir 6 asistencias en el ambiente más hostil hasta el momento.

Según la estadística de ESPN, Detroit tenía un 96,8% de probabilidades de ganar cuando se puso 103-94 a falta de 3 minutos para el final del tiempo reglamentario, pero Cleveland forzó la prórroga y terminó el partido con una racha de 23-10. Harden venía de promediar 20 puntos y 5 pérdidas por partido contra los Raptors, pero dejó atrás sus fantasmas para resucitar a tiempo de salvar a los Cavs. Esta vez sí actuó como líder de un equipo que le necesitaba en ocasiones de máxima presión. Hasta ahora había sido un desconcierto, pero en medio de una sinfonía de pitidos enemigos, completó su mejor obra con la camiseta de los Cavaliers. Le siguieron en su coreografía Max Strus, con seis triples y ocho rebotes desde el banquillo. Donovan Mitchell, el héroe del cuarto partido con 43 puntos, anotó siete de los 14 que sumó su equipo en la prórroga.

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Defensa increíble

"No fue nuestra mejor noche en ataque", admitió Strus al terminar el partido, consciente de que sus triples no habrían valido para nada de no ser por el rendimiento defensivo de su equipo. Volvió a quedarse solo Cade Cunnigham, la estrella de los Pistons que está tirando mejor que nunca desde el perímetro en estos playoffs (42,4%) y elevó sus números hasta los 39 puntos y nueve asistencias. Deniss Jenkins fue quien más acompañó a Cade con sus 19 puntos, pero ningún soldado de JB Bickestraff se acercó al impacto de Strus. "No se puede describir en una palabra"; dijo Harden sobre la ayuda de su compañero, antes de recordar que todavía se está adaptando a su nuevo equipo: "Esto es nuevo para mí. Solo llevo aquí dos meses y medio".