Guía práctica de las elecciones del Real Madrid: el órdago de Florentino, las dudas de Riquelme y la visita del Papa

Florentino Pérez apretó el martes el botón rojo de las elecciones a la presidencia del Real Madrid, solicitando a la junta electoral del club el arranque del proceso. Un trámite que este jueves ha vivido su segundo hito, con la convocatoria oficial de los comicios 48 horas después de dicha solicitud, tal y como marcan los estatutos de la entidad. La normativa electoral del club blanco es mucho menos farragosa que la de otros clubs, como el Barça, y propicia un proceso rápido y sin apenas espacio para una campaña. Entre el anuncio de Florentino y la proclamación del nuevo presidente no pasarán, en ningún caso, más de 27 días. Quizá menos. Explicamos los detalles de las elecciones en el club blanco.

De momento, no hay fecha oficial. La junta electoral ha activado este jueves el proceso que marcan los estatutos, abriendo un periodo de diez naturales para la presentación de candidaturas. Ese plazo expira el sábado 23 de mayo. Si hubiese más de una candidatura, la junta electoral debería convocar los comicios durante los 15 días posteriores. La fecha definitiva queda a decisión de la propia junta, pero lo más probable es que fuera el domingo 7 de junio. Una fecha complicada, porque coincide con la visita del Papa a Madrid: ese domingo León XIV ofrece una misa en Cibeles y el día siguiente encabezará un acto multitudinario en el Bernabéu, que incluye un gran concierto. No obstante, no es del todo descartable que se acorten los plazos y las votaciones se celebren el fin de semana del 30 y 31 de mayo o incluso en una fecha intermedia, entre semana.

Los estatutos no marcan dónde deben celebrarse las votaciones, si bien lo más probable es que fueran en la ciudad deportiva de Valdebebas. Las urnas se abren, como mínimo, desde las 9.00 hasta las 20.00 horas del día de las elecciones. Pueden votar todos los socios mayores de edad con al menos un año de antigüedad. Los estatutos marcan que "se admitirá el voto por correo emitido por conducto notarial que garantice el carácter personal y directo del sufragio activo". Cerradas las urnas, se procede al recuento de papeletas y a la proclamación inmediata del nuevo presidente para cuatro años.

EFE

Quien quiera ser presidente del Real Madrid, debe ser socio desde hace al menos 20 años, ser mayor de edad, tener la nacionalidad española, no estar inhabilitado para ocupar cargos deportivos y no ser jugador, árbitro o entrenador en activo, ni ser propietario de otro club. Además de eso, debe presentar un aval que cubra el 15% del presupuesto de ingresos de la entidad, alrededor de 187 millones de euros. A diferencia de lo que ocurre en otros clubs, esa cantidad debe avalarse con el patrimonio personal de los directivos, sin posibilidad de acudir a la ayuda de terceros.

Los estatutos de la entidad fijan que el candidato a presidente debe estar acompañado por un número de vocales "no inferior a nueve". Dichos directivos han de tener una antigüedad de socio de al menos 10 años. Para los vicepresidentes, si los hubiera, la antigüedad requerida es de 15 años. El número máximo de directivos es de 20, incluyendo al propio presidente.

No, a diferencia de lo que ocurre en los otros tres grandes clubs deportivos del fútbol español (Barça, Athletic y Osasuna), los candidatos no deben ser avalados previamente por ningún porcentaje de socios a través de firmas. No existen, por tanto, precandidaturas ni ningún corte previo a las votaciones.

Florentino tendrá rival en las elecciones del Real Madrid: Enrique Riquelme prepara los avales para presentar su candidatura / JOSÉ LUIS ROCA / VÍDEO: EL PERIÓDICO

Esa es la mayor incógnita. Florentino Pérez anunció que él se presentará a la reelección con toda su junta directiva actual. El empresario alicantino Enrique Riquelme es el único que ha manifestado que valora presentarse y está valorando sus opciones, dado el escaso margen de tiempo con el que cuenta para formalizar su candidatura y presentar el aval necesario ante la junta electoral de la entidad. La decisión final del dueño de la energética Cox será la que determine si hay elecciones o no.

En ese escenario, Florentino Pérez sería proclamado presidente sin necesidad de celebrar elecciones, como le ha ocurrido desde su primera reelección, en 2004, cuando arrasó a Lorenzo Sanz y Arturo Baldasano con el 91,64% de los votos. Su regreso a la presidencia en 2009 fue como candidato único y tampoco nadie le ha presentado batalla en los comicios ordinarios de 2013, 2017, 2021 y 2025. Si se repitiera ese escenario, Florentino Pérez quedaría oficialmente proclamado presidente de nuevo en la medianoche del domingo 24 de mayo, cuando se cierra el plazo para formalizar las candidaturas.

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No, los estatutos marcan que "el presidente y la junta directiva salientes continuarán en el pleno ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión del presidente y de la junta directiva que resulten elegidos". Es decir, Florentino Pérez y su junta pueden operar libremente durante el proceso electoral: puede comprar y vender jugadores, firmar renovaciones, despedir y contratar entrenadores... No existe la figura de una junta gestora, como la que está actualmente al frente del Barça después de que Joan Laporta convocara elecciones. Tampoco hay interinidad posterior: el nuevo presidente lo será de pleno derecho desde la misma noche electoral.