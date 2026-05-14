FUTPRO valora positivamente la condena al entrenador del Alhama: "Es un precedente relevante en la protección de los derechos de las futbolistas"

El entrenador del Alhama de Murcia ha sido condenado por vulnerar los derechos fundamentales de las que fueron futbolistas del equipo. En la sentencia, a la cual ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se detallan todas las situaciones probadas en las que Randri García menospreció a sus jugadoras con frases como "estáis gordas" o "habéis llegado a Primera por ser mujeres y chupar pollas". FUTPRO, el sindicato mayoritario del fútbol femenino, ha valorado positivamente la sentencia y ha recalcado que "constituye un precedente relevante en la protección de los derechos de las futbolistas".

"FUTPRO valora positivamente la sentencia dictada por el Tribunal de Instancia de Murcia en el procedimiento seguido frente al Alhama CF, su entrenador y su directora técnica, en la que se declara vulnerado el derecho fundamental a la dignidad personal de las futbolistas demandantes", empieza el comunicado del sindicato mayoritario. "La resolución judicial establece que las jugadoras estuvieron sometidas a expresiones y comportamientos humillantes, vejatorios y ofensivos durante su etapa en el club. Asimismo, condena solidariamente al entrenador, a la directora técnica y al Alhama CF al pago de una indemnización por daños y perjuicios a favor de las futbolistas", añade.

El sindicato recalca que esta sentencia marca un precedente muy valioso que ayuda a proteger a las futbolistas ante estos casos. "Esta resolución constituye un precedente relevante en la protección de los derechos de las futbolistas y refuerza la obligación de los clubes, así como de todas las personas con responsabilidades dentro de las estructuras deportivas, de garantizar entornos seguros, respetuosos y libres de violencia", remarca la organización que preside Marta Perarnau.

La sentencia subraya que ningún entorno laboral ni deportivo puede justificar conductas degradantes o atentatorias contra la dignidad de las trabajadoras. Del mismo modo, rechaza que la exigencia competitiva propia del deporte profesional pueda amparar este tipo de comportamientos.

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"Desde el inicio de los hechos denunciados, FUTPRO activó los mecanismos de protección y acompañamiento necesarios para las futbolistas afectadas. En este sentido, impulsó la activación del Protocolo de Prevención e Intervención frente al Acoso, presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo y prestó asistencia jurídica y sindical durante todo el procedimiento", recalca la organización, que celebra la sentencia y el precedente que se consolida para que más futbolistas, en caso de vivir situaciones parecidas, se atrevan a denunciar.