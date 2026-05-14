Florentino se encomienda a Pedrerol para blanquear su imagen

Los que mandan, los poderosos, los muy poderosos, se creen, piensan, que los demás somos tontos, simplemente por no mandar o no tener el poder que atesoran ellos. Y, a veces, van desnudos y no lo saben. O no se ven. Nosotros sí los vemos, sí.

Puede, por supuesto, que Florentino Pérez tenga, desde hace mucho tiempo, una lista de periodistas que odia (su arrebato del martes fue, simplemente, de odio), no por criticar al Real Madrid, no, ni mucho menos, sino por criticar su gestión. Puede, insisto, que tenga una lista, algunos de cuyos nombres ya dijo en su primera aparición (patética), aunque, anoche, amenazó con ampliar un día de estos “porque habrá que decir sus nombres”.

Lo que no contempla Florentino Pérez, es que nosotros también sabemos quiénes son sus amigos en nuestro gremio ¡vaya si lo sabemos! Y a ellos acudió anoche ‘Flo’, para tratar de blanquear la nefasta y esperpéntica imagen que ofreció en la sede de la Casa Blanca. No lo logró, por supuesto.

Josep Pedrerol y Antonio García Ferreras, que puede que tenga mucho que ver con estos días de bochorno protagonizados por el ‘ser superior’, estuvieron encantados de abrirle las puertas de La Sexta, como siempre, al desorientado presidente blanco.

Repito, que no les tomen por tontos. Florentino, anoche, volvió a estar estrellado. No sé, la verdad, si el Manchester United (o el Atlético, cuyo nombre pronunció con enorme desprecio) deberían suicidarse, pero que el Real Madrid se ha pegado diez o dice tiros al pie esta temporada (y la pasada, donde cosechó su primer ‘nadaplete’) es transparente y cristalino. Y fue ‘fuego amigo’, oues los disparos provenían de la misma trinchera, la suya, las oficinas del club, la planta noble, el banquillo y el propio vestuario blanco.

Josep Pedrerol se abraza a Florentino Pérez, anoche, en La Sexta / LA SEXTA

Mire, don Florentino, señor Pérez, los periodistas no queremos apropiarnos del Real Madrid (ni del Barça) porque, primero, no sabríamos que hacer con él y, segundo, tienen dos presidentes, tal para cual, que (casi) viven de ser presidentes del Real Madrid y del FCBarcelona.

Cuando usted dice que no se ha llevado ni un euro del Real Madrid, le creó a pies juntillas, pero no cuenta lo mucho que le ha ayudado ser presidente del Real Madrid para que su empresa, ACS, construya autopistas y aeropuertos en todo el mundo. Y, a veces, ¡menuda casualidad!, usted ha fichado futbolistas de esos países. Vaya. Sobre Laporta, tengo que añadir poco más: el señor Laporta lleva ejerciendo ilegalmente de presidente (por algo será, igual teme que a su amigo Rafa Yuste le encante el cargo) desde que ganó las elecciones.

Y, le diré más, don Florentino, señor Pérez. Quienes más daño le han hecho a usted, no al Real Madrid, a usted, no son periodistas, no. Se llaman Joan Laporta, que le ha tomado el pelo a usted, que es una de las 25 personas más poderosas de España, y Hansi Flick, que es, simplemente, entrenador. Uno con su trilerismo, haciéndole creer que era amigo suyo, aprovechándose de sus influencias y bancos y el otro, creando un equipo mágico que le ha birlado los títulos.

Mire, don Florentino, las dos personas que más daño le han hecho a usted en los últimos años no son periodistas, no, se llaman Joan Laporta, que le tomó el pelo, haciéndole creer que era amigo suyo, y Hansi Flick, que le ha arrebatado todas las victorias.

Su visita a Pedrerol, al que usted llama Josep, le permitió seguir mintiendo sin rubor. Todo el mundo sabe que usted es el dueño del Real Madrid. Todo el mundo sabe que usted escoge a los entrenadores. Todo el mundo sabe que usted decide quién y cuándo se ficha (y se va). Todo el mundo sabe que usted habla con sus futbolistas. ¿A qué viene negar todo eso? ¡Pero si ni siquiera se le conoce Director Deportivo alguno!

Tomar por tontos a los socios del Real Madrid, aunque sean más ‘florentinistas’ que merengues, le permitirá, sin duda, seguir siendo presidente y convocar elecciones a traición hará que el señor Enrique Riquelme se asuste (de nuevo) y no hayan elecciones, por lo que usted seguirá cinco, seis, siete años más. Los que quiera.

Alguna preocupación debe tener en su cabeza mayor que los periodistas que le critican cuando usted, que se ha pasado 11 años sin hablar con periodistas, ha realizado dos intervenciones interminables, en solo 24 horas, para contar algo que hubiese podido explicar en un comunicado de 120 caracteres. Pero quiso protagonizar un "aguántame el cubata, que se van a enterar" inolvidable, sí.

Y, en esas tres horas de charla, se le olvidó recordar que los cuatro pilares sobre los que usted pretendía construir o refundar el Real Madrid de la era moderna, del siglo XXI, se han ido a pique, se han caído.

Florentino Pérez y Josep Pedrerol brindaron, anoche, en La Sexta. / LA SEXTA

Su estadio ha disparado los costes, aunque usted (también) lo niegue, de forma alarmante. Y, con o sin ruidos, no lo podrá utilizar en la medida que quería y, por tanto, sus ingresos serán muchísimos menores de lo que usted pronosticó. El multiusos no le ha servido ni para jugar a tenis, pues ninguna estrella del Open de Madrid quiso ir a entrenarse allí.

Dice haber ganado el pulso de la Superliga a la UEFA, pero se ha quedado colgado de la brocha y ahora nos vende que su conquista será (veremos) que los niños de África puedan ver el fútbol gratis. Estupendo, pero su proyecto de la Superliga ya no existen. Ni sus socios.

En la última asamblea de socios explicó a los madridistas que les haría una propuesta muy original para que el Real Madrid siguiese siendo de ellos. De momento, o el truco aún está por aparecer o era una manera, más, de tenerlos contentos.

Y, por último, tras siete años en los que el muchacho se rió de usted, por fin, pudo fichar a Kylian Mbappé y, desde entonces, su equipo no para de coleccionar ‘nadapletes’, pese a que el muchacho, que se va de fiesta cuando quiere, a donde quiere y con quien quiere, incluso estando lesionado, continúa metiendo goles.

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Ya ve, usted se gasta cientos de millones y a su ‘amigo’ Laporta le crecen Lamine Yamal como setas. Y, sin hacer nada, pues todo es, aunque él se niegue, también, a reconocerlo, herencia del pasado.