¿Cuándo empieza el Mundial de fútbol? Horarios, fechas y dónde ver la Copa del Mundo 2026

Cada vez falta menos para que empiece a rodar el balón en el Mundial de fútbol más grande de la historia. Un total de 48 selecciones se concentrarán en 16 ciudades anfitrionas repartidas por Estados Unidos, México y Canadá para la edición de este verano de 2026. Del primero al último, se disputarán hasta 104 partidos en poco más de un mes, superando los 64 que se jugaron en el de Catar 2022. Ese Mundial se disputó en invierno y lo ganó Argentina, pero este año vuelve a su estación habitual del calendario con España entre las favoritas tras ganar la Eurocopa de 2024.

La selección española celebra la Eurocopa de 2024. / GEORGI LICOVSKI / EFE

La ampliación a 48 selecciones ha comportado que en lugar de 8 grupos haya 12, y se necesite una ronda de dieciseisavos inédita en este histórico torneo, que regresa a Estados Unidos tras su edición de 1994. De la fase de grupo saldrán 32 equipos, pues clasifican los mejores dos más los ocho mejores terceros. El sorteo de fase grupos celebrado el pasado 5 de diciembre en Washington colocó a la selección de Luis de la Fuente en el grupo H, el mismo que en 2010 cuando se ganó el primer Mundial. Los rivales de España serán Cabo Verde (debutante), Arabia Saudita y Uruguay, por orden de calendario.

Inauguración y final

El primer partido del Mundial será el 11 de junio en el mítico estadio Azteca de Ciudad de México, convirtiéndose así en el único de la historia en inaugurar tres Mundiales. En 1970 fue el escenario donde Pelé se consagró como el "Rey" al ganar su tercera Copa del Mundo, mientras que en 1986 fue el escenario donde Maradona protagonizó la "Mano de Dios" en cuartos contra Inglaterra. Sobre el mismo césped, el Diego también se proclamó campeón con la albiceleste. El partido inaugural de 2026 se disputará a las 21h de España y enfrentará a las selecciones de México y Sudáfrica.

Maradona besa la Copa del Mundo de 1986. / DOMINIQUE FAGET / AFP

A partir de cuartos, todos los partidos se jugarán en Estados Unidos. La final del Mundial tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, un recinto con capacidad para 82.500 espectadores. El campo donde habitualmente disputan sus partidos de NFL los equipos de New York Giants y New York Jets, acogerá por primera vez en la historia de los Mundiales un espectáculo musical a la media parte al estilo Super Bowl, protagonizado por el grupo musical de K-pop BTS, las cantantes Madonna y Shakira, y el miembro de la banda Coldplay, el británico Chris Martin.

Dónde y cuándo ver

Los 104 partidos se podrán ver a través de la subscripción de pago a DAZN, disponible de forma individual o a través de Movistar Plus, que incluye el canal en su cobertura. En abierto será RTVE quien ofrecerá una selección de los encuentros más relevantes, incluidos todos los partidos de la selección española, las semifinales y la final. La fase de grupos irá del 11 al 27 de junio, inmediatamente seguida de los dieciseisavos de final del 28 de junio al 3 de julio. Los octavos de final arrancarán al día siguiente, del 4 al 7 de julio. Habrá un día sin fútbol antes de que empiecen los cuartos de final, del 9 al 11 de julio. Después, las cuatro últimas selecciones se medirán en las semifinales, el 14 y 15 de julio. El partido por el tercer y cuarto puesto será el sábado 18 de julio, un día antes de la gran final del domingo 19 de julio.

España

La selección de Luis de la Fuente abrirá su camino en el Mundial el lunes 15 de junio a las 18h (horario peninsular), contra la debutante Cabo Verde. Su siguiente partido será el domingo 21 de junio a la misma hora frente a la selección de Arabia Saudita, que el pasado mundial sorprendió a la eventual campeona en la primera jornada, derrotando a los de Messi por 1 a 2. Finalmente, España cerrará la fase de grupos contra la selección de Uruguay, doble campeona del mundo, a las 2 de la madrugada del sábado 27 de junio. Los primeros dos partidos serán en Atlanta (EEUU), el tercero en Guadalajara (México).

Lionel Messi durante el partido contra Arabia Saudita. / Mohamed Messara / EFE

Puesto que los cruces ya están fijados hasta la final, se pueden predecir los posibles caminos de La Roja. Si consigue el primer puesto de su grupo, se enfrentaría al segundo del grupo J, compuesto por Argentina, Algeria, Austria y Jordania. De finalizar en segunda posición, la selección española se toparía con el ganador de ese grupo. Por tanto, si España quiere evitar a la vigente campeona, simplemente deberá igualar su posición de grupo. De quedar tercera, dependería de otros grupos y se complicaría mucho la vida para siquiera pasar a dieciseisavos.

Resto de grupos

Aunque en un torneo del KO puede ocurrir de todo, se puede determinar qué grupos son los más competitivos (o los más "asequibles"), haciendo la suma de los puestos del ránking FIFA de cada selección que compone el grupo. Bajo esta lógica, cuanto menor sea la suma, más fuerte es el grupo. A priori, el que reúne más nivel es el Grupo F liderado por Países Bajos, con bastante margen sobre el segundo, el Grupo L donde aparece Inglaterra, mientras que el grupo más flojo sería el B, encabezado por Suiza, la 19ª selección mejor clasificada del mundo.

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y República Checa (suma del ránking FIFA: 141). Este grupo inaugurará el Mundial cuando México y Sudáfrica se enfrenten el 11 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México. Este histórico feudo se convertirá en el primero en inaugurar tres mundiales distintos después de 1970 y 1986.

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar, Bosnia y Herzegovina (suma del ránking FIFA: 169). Sobre el papel, el conjunto de cuatro selecciones más flojo del torneo, sobre todo después de la estrepitosa eliminación de Italia frente a los balcánicos.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití (suma del ránking FIFA: 139). Uno de los grupos con más duelos de alto voltaje, después del nivel mostrado por Escocia en la fase de clasificación y el último precedente de Marruecos en 2022, cuando llegó a semifinales tras eliminar a España y Portugal.

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay, Turquía (suma del ránking FIFA: 141). Otro de los anfitriones gozará de un grupo asequible, aunque la inclusión de Turquía en la repesca supone una amenaza para la primera plaza.

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao (suma del ránking FIFA: 157). La selección más pequeña por población de la historia se medirá ante la segunda con más mundiales. Curazao y Alemania arrancarán este grupo el 14 de junio en Houston.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, Suecia (suma del ránking FIFA: 86). Dos miembros UEFA se miden en este grupo que también cuenta con la gran potencia asiática y un duro rival africano.

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda (suma del ránking FIFA: 160). A pesar de la guerra con Estados Unidos, la selección de Irán confirmó su presencia en el Mundial, donde se medirá a Bélgica, la gran favorita para liderar este grupo.

Grupo H: España, Uruguay, Cabo Verde, Arabia Saudita (suma del ránking FIFA: 134). La Roja se aferrará a las supersticiones tras encontrarse en el mismo grupo que en 2010, pero también a su gran fase de clasificación y por supuesto, el título europeo de 2024. La selección dirigida por Luis de la Fuente cerrará el grupo con el partido frente a Uruguay, la otra candidata a pasar a dieciseisavos.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Iraq (suma del ránking FIFA: 122). La vigente subcampeona del mundo no lo tendrá fácil para asegurar la primera plaza, pues Senegal y Noruega llegan con mucha fuerza al Mundial.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania (suma del ránking FIFA: 125). La albiceleste defiende título y es la gran favorita para salir de su grupo, aunque deberían evitar sorpresas en la primera jornada como en 2022 frente a Arabia Saudita.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, RD del Congo (suma del ránking FIFA: 131). Al igual que para Messi con Argentina, será el sexto mundial de Cristiano, quien todavía sueña con levantar su primer título con 41 años.

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Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana (suma del ránking FIFA: 119). Dos viejos conocidos se volverán a ver las caras en la jornada inaugural de este último grupo. Croacia eliminó a Inglaterra en la prórroga de semifinales del Mundial 2018.