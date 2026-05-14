ELECCIONES EN EL CLUB BLANCO
Ayuso sale en defensa de Florentino Pérez: "Es el mejor presidente que ha tenido el Real Madrid"
La presidenta de la Comunidad de Madrid también lo califica como "uno de los mejores empresarios" de España y promete "equilibrio" entre los conciertos del estadio y el descanso de los vecinos
Javier Martínez Candela
En una semana especialmente movida en las oficinas del Real Madrid, tras la comentada rueda de prensa de Florentino Pérez y la convocatoria adelantada de elecciones, el presidente del club blanco ha recibido el apoyo de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha salido este jueves en defensa del mandatario, al que ha calificado como "el mejor presidente que ha tenido el club" y "uno de los mejores empresarios" de España.
"Le debemos muchísimo, creo que todos", ha añadido Ayuso en una entrevista en esRadio. Entre los logros de Florentino Pérez, ha destacado tanto la transformación del Bernabéu como la proyección internacional del club blanco, que ha conseguido exportar la marca Madrid "por todo el mundo" y atraer a ciudadanos de todos los rincones a la capital.
Sus palabras llegan después de que Florentino Pérez anunciara esta semana la convocatoria de elecciones anticipadas en el Real Madrid y confirmara su intención de presentarse de nuevo, en una comparecencia en la que denunció una confabulación contra el club y defendió que el Real Madrid siga siendo de los socios. Ayuso, no obstante, ha evitado entrar en el proceso interno del Real Madrid. "A partir de aquí, ninguna institución se mete en los procesos electorales internos de otras", ha subrayado la presidenta autonómica.
Los conciertos del Bernabéu
La dirigente madrileña también se ha referido a la situación de los conciertos en el Bernabéu, uno de los principales asuntos abiertos tras la remodelación del estadio. Este miércoles se conocía que la Audiencia Provincial de Madrid desimputaba al Real Madrid como institución y a su director general, José Ángel Sánchez, de la causa abierta por los vecinos por el ruido. Ayuso ha defendido que la administración debe "regular dando equilibrio" para compaginar el descanso de los vecinos con la actividad de un recinto que ha descrito como "el mejor recinto ahora mismo del mundo" para organizar grandes eventos.
"Vamos a dar seguridad jurídica a los promotores y vamos a buscar también la manera que se pueda compaginar la vida diaria", ha afirmado la presidenta madrileña, después de que la Justicia haya trasladado a las promotoras la obligación de cumplir la normativa acústica. Aun así, el futuro de los conciertos sigue pendiente de soluciones técnicas, legales y de convivencia con el entorno vecinal.
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