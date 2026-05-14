Álvaro Cortés, el 12º canterano que proyecta Flick en menos de dos años

La noche en que el Barça no se había bajado del autobús que le había llevado de rúa por la ciudad había un joven, de 21 años, que andaba nervioso. Al mediodía, recién llegado a Vitoria en un viaje exprés, Hansi Flick le comunicaba que sería titular ante el Alavés. A partir de ahí, y tras un par de días "movidos" en los que se incluía un clásico con victoria ante el Madrid visto desde la grada de un enfervorizado Camp Nou y un inolvidable paseo multitudinario por las calles de Barcelona, Álvaro Cortés sintió "nervios, muchos nervios", como confesó luego.

Era inevitable. Estaba a punto de vivir el debut con el primer equipo del Barça. Algo que llevaba esperando desde hace un lustro cuando el club se percató de su enorme potencial y se lo quitó al Zaragoza para instalarlo en La Masia. Perdía el equipo en Vitoria (1-0) sin chutar ni una sola vez a puerta, algo insólito, pero quién sabe, si en cambio, ha ganado un central para tiempo.

"Ha sido el mejor día de mi vida" admitió después de completar su estreno en Mendizorroza ejerciendo de central zurdo, compartiendo el eje de la defensa al inicio con Pau Cubarsí y luego con Koundé. Álvaro Cortés es un central zurdo poderoso, de físico privilegiado (mide 1.90 m), dotado de enorme personalidad, capaz como fue de camuflar ese mar de nervios que vivió cuando el técnico alemán le comunicó que sería titular. “Antes del partido le dije que jugara como entrena”, reveló Flick, quien en apenas dos años ha abierto la puerta del primer equipo a 12 jóvenes.

Y el aragonés, fiel a ese carácter que le ha llevado a ser el capitán del Barça Atlètic, no defraudó. "Esto es lo que quiero ver de los jóvenes. Que cuando entrenan con nosotros o juegan con el Barça Atlètic lo den todo, ha jugado muy bien”, subrayó el técnico, quien ya desde su primer día en Mestalla (agosto 2024) apostó por la cantera, incluyendo entonces en el once inicial a Marc Bernal junto a Marc Casadó.

El oficio de central

Con Álvaro, el Barça observa, y ya desde hace tiempo, la evolución de un defensa en el que se atisban condiciones para instalarse en el Camp Nou. Pero el oficio de central, y más en el ‘método Flick’, es de alto riesgo, obligado como está a vivir en soledad tirando la línea de fuera de juego a casi 50 metros de su portero.

Pero él no se intimida por esa profesión de riesgo, como se vio ante el Alavés. “No tengo palabras”, dijo a Esport3, “para descubrir lo que siento. Llevaba soñando toda la vida con este momento, aunque ahora tenga sensaciones agridulce por el resultado”, reconoció en alusión a ese 1-0 del Alavés que frustró la racha de 11 partidos consecutivos que llevaba el Barça, además de impedirle alcanzar la cota de los 100 puntos y situarse al nivel del Barça de Tito o del Madrid de Mourinho.

Debut con Cubarsí al inicio y luego con Koundé

"Para mí, es el mejor día de mi vida", sentenció Álvaro Cortés, cuyo paso por la cantera azulgrana demuestra que no siempre los caminos son tan precoces ni tan rápidos. Pau Cubarsí, su socio en la zaga, debutó con 16 años en la Copa del Rey ante el Unionistas de Salamanca. Xavi le tendió la mano entonces y Flick lo ha elevado a otro nivel, camino de disputar su primer Mundial con España con apenas 19 años. Álvaro tiene 21, una edad ‘normal’ para vivir sus primeras sensaciones como profesional. ‘Normal’ antes de que la generación del 2007, liderada por Lamine Yamal, destrozara todos los registros de precocidad.

Rápida no ha sido su ascensión. Ni ha ido directamente del juvenil al primer equipo. En Álvaro Cortés se resume también otra vía, más silenciosa y llena de vericuetos, para entrar en el Camp Nou. Fichado del Zaragoza en el verano del 2021, necesitó luego una cesión a la Damm, cuna del talento catalán, para explotar antes de una grave lesión de rodilla truncara esa ruta.

ALAVES - FC BARCELONA. FOTO: VALENTI ENRICH / Valentí Enrich / SPO

El central zurdo, dueño de un carácter firme y sólido (es el capitán del filial), iba superando, una a una, todas las dificultades hasta que llamó la atención de Flick, un entrenador con una intuición especial hacia los jóvenes como demuestran los bautismos de Marc Bernal, Pau Víctor, Sergi Domínguez, Andrés Cuenca, Toni Fernández, Dani Rodríguez (todos de la temporada 24-25), Jofre Torrents, Dro Fernández, ahora en el Paris SG, Tommy Marqués y Xavi Espart (25-26).

Álvaro es, de momento, el último. El duodécimo chico que ha pasado por La Masia, contando con eclosión de Gerard Martín, el lateral zurdo que se ha inventado el alemán como central para paliar el boquete dejado por la inesperada marcha de Iñigo Martínez. Pero él venía del Cornellà y apenas un año en el filial le catapultaron al primer equipo. Álvaro, en cambio, ha necesitado un lustro para abrir esa puerta. Y ahora quiere que nadie lo mueva de ahí.