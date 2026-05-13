Dónde ver la entrevista a Florentino Pérez de Josep Pedrerol en El Chiringuito: hora y canal

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, acude en la noche de este miércoles a la llamada de Josep Pedrerol para concederle una entrevista en que abundará sobre sus argumentos para convocar elecciones a la presidencia del club blanco.

Tras la convulsa rueda de prensa de la tarde del martes en que Florentino atizó a los periodistas, denunció un complot en su contra, señaló al Barça por el caso Negreira e hizo comentarios machistas, el presidente blanco tendrá ocasión de explicarse una vez más. Y lo hará en El Chiringuito, el mismo espacio donde, en su día, anunció el fallido proyecto de la Superliga.

Dónde ver la entrevista a Florentino

La entrevista podrá seguirse a partir de las 21.00 horas en La Sexta en una edición especial de El Chiringuito.

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EL PERIÓDICO hará también un seguimiento en directo de la charla entre Florentino Pérez y Josep Pedrerol.