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Lo tenemos cerca, lo tenemos cerca... por Sergi Mas

El Espanyol gana cinco meses después, desata el éxtasis en Cornellà y avanza hacia la salvación

Los aficionados pericos durante el Espanyol-Athletic Club en el RCDE Stadium.

Los aficionados pericos durante el Espanyol-Athletic Club en el RCDE Stadium. / Dani Barbeito / SPO

Sergi Mas

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Justo el día en el que se cumplían 20 años del gol de Coro en Montjuïc ante la Real, el dios periquito del cielo azul y las nubes blancas decidió que los tres puntos se quedaran en casa. Un milagro.

Instalando una normalidad que basa su pervivencia en resolver finales dramáticos de los campeonatos, Pere Milla y Kike García saldaron el primer match bol al ganarle al Athletic: la primera victoria en casa por dos goles de ventaja. Para reflexionar.

El de este miércoles fue un partido de oficio, porque el equipo no está para realizar exhibiciones y continúa a años luz de todo aquello que nos regaló en la primera vuelta, ante un Athletic que sin hacer un gran partido estrelló dos balones a los palos.

Espanyol vs Athletic Club Bilbao Foto: Dani Barbeito RCDE Stadium La Liga EA Sports victoria

Acción del partido entre el Espanyol y el Athletic en el RCDE Stadium. / Dani Barbeito / SPO

Agradezcamos que no se lesione Edu Expósito, el mejor futbolista del equipo a una distancia sideral de los demás, junto con Pere Milla que obró el inicio del milagro. Del resto… lo siento pero Antoniu Roca no es un futbolista de Primera Division; Omar El Hilali está a tres pueblos de su estado de forma en la primera vuelta y cada partido que pasa se parece más a un astronauta que a un futbolista. Romero da mas órdenes que pases y a menudo da la impresión que a Dmitrovic nos lo han cambiado y juegue su hermano gemelo.

Pero lamentablemente, el partido del público no lo ganamos. Tres cuartos de entrada (29.900 espectadores) en un miércoles a las 7 de la tarde cuando nos jugábamos el futuro. Dato preocupante y para reflexionar.

Este equipo empezó jugando muy bien a fútbol y está cerrando la temporada con una sobredosis de ansiedad de fútbol; toda una ecuación de difícil solución. El equipo jugó más con el corazón que con la cabeza con una fórmula simple: darle bolas a Expósito para que centre y a ver qué pasa.

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Me alegro por Manolo, por Monchi, por Alan Pace y por nosotros, joder. El mundo perico no se merece esta agonía. Pero faltan dos finales y queda mucho por currar. Creo que este miércoles perdí 10 kilos. Creo que ahora peso 200.

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