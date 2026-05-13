Lo tenemos cerca, lo tenemos cerca... por Sergi Mas

Justo el día en el que se cumplían 20 años del gol de Coro en Montjuïc ante la Real, el dios periquito del cielo azul y las nubes blancas decidió que los tres puntos se quedaran en casa. Un milagro.

Instalando una normalidad que basa su pervivencia en resolver finales dramáticos de los campeonatos, Pere Milla y Kike García saldaron el primer match bol al ganarle al Athletic: la primera victoria en casa por dos goles de ventaja. Para reflexionar.

El de este miércoles fue un partido de oficio, porque el equipo no está para realizar exhibiciones y continúa a años luz de todo aquello que nos regaló en la primera vuelta, ante un Athletic que sin hacer un gran partido estrelló dos balones a los palos.

Acción del partido entre el Espanyol y el Athletic en el RCDE Stadium. / Dani Barbeito / SPO

Agradezcamos que no se lesione Edu Expósito, el mejor futbolista del equipo a una distancia sideral de los demás, junto con Pere Milla que obró el inicio del milagro. Del resto… lo siento pero Antoniu Roca no es un futbolista de Primera Division; Omar El Hilali está a tres pueblos de su estado de forma en la primera vuelta y cada partido que pasa se parece más a un astronauta que a un futbolista. Romero da mas órdenes que pases y a menudo da la impresión que a Dmitrovic nos lo han cambiado y juegue su hermano gemelo.

Pero lamentablemente, el partido del público no lo ganamos. Tres cuartos de entrada (29.900 espectadores) en un miércoles a las 7 de la tarde cuando nos jugábamos el futuro. Dato preocupante y para reflexionar.

Este equipo empezó jugando muy bien a fútbol y está cerrando la temporada con una sobredosis de ansiedad de fútbol; toda una ecuación de difícil solución. El equipo jugó más con el corazón que con la cabeza con una fórmula simple: darle bolas a Expósito para que centre y a ver qué pasa.

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Me alegro por Manolo, por Monchi, por Alan Pace y por nosotros, joder. El mundo perico no se merece esta agonía. Pero faltan dos finales y queda mucho por currar. Creo que este miércoles perdí 10 kilos. Creo que ahora peso 200.