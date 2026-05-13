¿Qué requisitos hay que cumplir para ser candidato a presidente del Real Madrid?

Florentino Pérez anunció en una explosiva rueda de prensa este martes 12 de mayo que convoca elecciones al Real Madrid. El actual presidente, después de acusar a diestro y siniestro de querer arrebatarle el cargo, invitó a sus adversarios a presentarse a los comicios blancos para ponerse al frente del club. Sin embargo, los estatutos de la entidad, redactados por el equipo del actual mandatario, no lo ponen fácil, especialmente si no se tiene un buen fondo económico detrás.

Estos son los principales requisitos para ser candidato a la presidencia del Real Madrid:

Ser mayor de edad y tener la nacionalidad española. Ser socio del Real Madrid con 20 años de antigüedad ininterrumpida para optar a la presidencia. Para la vicepresidencia se requieren 15 años y para el resto de cargos, 10. No tener ningún cargo directivo en otros clubs de fútbol ni encontrarse en activo como jugador, árbitro, entrenador o técnico en dichas entidades en el momento de presentar candidatura. Presentar un preaval bancario de una entidad registrada en el Banco de España que cubra, como mínimo, el 15% del presupuesto general de gastos del club. Es decir, en estos momentos, los aspirantes deberían demostrar que pueden disponer de más de 150 millones de euros.