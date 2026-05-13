ACTUALIDAD AZULGRANA
Rafa Yuste: "Las palabras de Florentino Pérez me han parecido patéticas"
El presidente interino del FC Barcelona sale al paso de las críticas del mandatario blanco, que las juzga como "una cortina de humo para justificar una mala gestión deportiva"
La intrahistoria de una rueda de prensa de Florentino Pérez que marca un antes y un después en el Real Madrid
Acostumbrados a comparecencias planas y esquivas a cualquier espina, Rafa Yuste ha sorprendido este mediodía con una reacción contundente a las palabras de Florentino Pérez en su asombrosa rueda de prensa del martes. El presidente en funciones ha calificado de "patéticas y llena de falsedades" las declaraciones del mandatario blanco.
Antes de la comida de directivas del Alavés y el FC Barcelona en Vitoria, donde el equipo de Hansi Flick juega esta noche (21.30 horas) Yuste se ha despachado a gusto, por una vez. Como si hubiera recibido una transfusión de sangre de Joan Laporta. Él, que siempre se pronuncia de forma tan correcta y sin decir una palabra por encima de la otra, dejó ir un discurso crítico que tenía preparado, como correspondía a la ocasión.
"Las palabras de Florentino me han parecido patéticas y llenas de falsedades. Me dio pena. El club ya hizo ayer un comunicado estudiando acciones legales pero quiero decir que esta maniobra de Florentino Pérez para encubrir un desastre deportivo que lleva desde hace dos años no le llevará a ningún lado. Las líneas rojas no se pueden pasar nunca y este hombre las traspasó", ha soltado el fiel escudero de Laporta.
La felicidad barcelonista
Se le ha preguntado, claro, por la acusación de que al Madrid le han robado siete ligas. "Esto es de una total una falsedad. No es así objetivamente hablando. Él sabrá, nosotros nos vamos a defender, se lo debemos a la afición y al club y al club no lo toca nadie".
Ha reiterado que las declaraciones del dirigente madridista, de 79 años, le parecieron fuera de lugar, por si alguien no lo había escuchado bien a la primera. "No vale hablar otra vez de Negreira cuando nosotros hemos ganado dos Ligas con un proyecto con jugadores de La Masia y otros que han llegado de fuera. La estamos ganando con 14 puntos de diferencia y esto es una cortina de humo clarísima para intentar justificar una mala gestión deportiva. Los aficionados culés estamos muy felices y nada nos quitará nuestra felicidad", ha remarcado.
Sobre las relaciones entre ambos clubs, el presidente en funciones ha establecido una separación entre la institución madridista y las palabras de Florentino: "Las relaciones con el Real Madrid están bien. El otro día vino Pirri y Butragueño como representantes y no tengo nada que decirles. Si el presidente hace unas declaraciones como las de ayer, las tengo que clasificar como patéticas". Ha quedado claro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rúa del Barça, última hora en directo | El autobús del Barça sale del Camp Nou y empieza su recorrido por Travessera de Les Corts
- Rúa del FC Barcelona: dónde y cuándo sería la celebración como campeón de liga
- Florentino anuncia 'revolución en verano': llega Mourinho y se va algún 'pavo real
- Fallece el padre de Hansi Flick antes del clásico de Liga
- FC Barcelona - Real Madrid, en directo: horario y última hora del Clásico
- La gran fiesta de Laporta en Luz de Gas y la locura de Casadó y Balde en plaza Catalunya
- ¿Por qué los hijos de Florentino Pérez han permitido esto?
- El vestuario del Real Madrid baja el pulgar a Valverde y Florentino lo pone en el mercado