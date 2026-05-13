Rafa Yuste: "Las palabras de Florentino Pérez me han parecido patéticas"

Acostumbrados a comparecencias planas y esquivas a cualquier espina, Rafa Yuste ha sorprendido este mediodía con una reacción contundente a las palabras de Florentino Pérez en su asombrosa rueda de prensa del martes. El presidente en funciones ha calificado de "patéticas y llena de falsedades" las declaraciones del mandatario blanco.

Antes de la comida de directivas del Alavés y el FC Barcelona en Vitoria, donde el equipo de Hansi Flick juega esta noche (21.30 horas) Yuste se ha despachado a gusto, por una vez. Como si hubiera recibido una transfusión de sangre de Joan Laporta. Él, que siempre se pronuncia de forma tan correcta y sin decir una palabra por encima de la otra, dejó ir un discurso crítico que tenía preparado, como correspondía a la ocasión.

"Las palabras de Florentino me han parecido patéticas y llenas de falsedades. Me dio pena. El club ya hizo ayer un comunicado estudiando acciones legales pero quiero decir que esta maniobra de Florentino Pérez para encubrir un desastre deportivo que lleva desde hace dos años no le llevará a ningún lado. Las líneas rojas no se pueden pasar nunca y este hombre las traspasó", ha soltado el fiel escudero de Laporta.

La felicidad barcelonista

Se le ha preguntado, claro, por la acusación de que al Madrid le han robado siete ligas. "Esto es de una total una falsedad. No es así objetivamente hablando. Él sabrá, nosotros nos vamos a defender, se lo debemos a la afición y al club y al club no lo toca nadie".

Rafa Yuste y Joan Laporta, en el palco del Spotify Camp Nou durante el clásico. / Jordi Cotrina

Ha reiterado que las declaraciones del dirigente madridista, de 79 años, le parecieron fuera de lugar, por si alguien no lo había escuchado bien a la primera. "No vale hablar otra vez de Negreira cuando nosotros hemos ganado dos Ligas con un proyecto con jugadores de La Masia y otros que han llegado de fuera. La estamos ganando con 14 puntos de diferencia y esto es una cortina de humo clarísima para intentar justificar una mala gestión deportiva. Los aficionados culés estamos muy felices y nada nos quitará nuestra felicidad", ha remarcado.

Sobre las relaciones entre ambos clubs, el presidente en funciones ha establecido una separación entre la institución madridista y las palabras de Florentino: "Las relaciones con el Real Madrid están bien. El otro día vino Pirri y Butragueño como representantes y no tengo nada que decirles. Si el presidente hace unas declaraciones como las de ayer, las tengo que clasificar como patéticas". Ha quedado claro.