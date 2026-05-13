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Rafa Nadal descarta cualquier relación con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid

Florentino Pérez, en directo | Última hora de la entrevista de esta noche, reacciones a la rueda de prensa y las elecciones al Real Madrid

La relación de Rafa Nadal y Enrique Riquelme, aspirante a la presidencia del Real Madrid

El extenista Rafa Nadal.

El extenista Rafa Nadal. / Europa Press

Europa Press

Madrid
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El extenista español Rafa Nadal ha desmentido este miércoles las informaciones que relacionaban su nombre con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid.

"He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas", ha comunicado el extenista español en su cuenta de 'X'.

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Así, Nadal descarta cualquier tipo de participación en el proceso electoral a la presidencia del Real Madrid, anunciado este martes por su presidente Florentino Pérez. Un mensaje que llega tras los rumores que apuntaban que el manacorí pudiera formar parte de una posible candidatura junto a Enrique Riquelme, presidente de Cox.

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