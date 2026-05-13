Mariajo Fuenteálamo, periodista del ABC: "Lo que jamás me esperaba, como periodista no deportiva que soy, es que hablara de mí"

Florentino Pérez sorprendió a todos tras convocar una rueda de prensa, donde muchos esperaban que diese la cara y hablase sobre el mal momento que atraviesa el Real Madrid a nivel deportivo después de consumar la segunda temporada consecutiva sin títulos. Pocos minutos antes, ABC sacó en exclusiva que Florentino Pérez había dicho a ciertas personas de confianza que estaba cansado, por lo que el presidente del Real Madrid empezó diciendo: "No voy a dimitir".

El verdadero motivo por el que habló fue para anunciar que convocará elecciones durante los próximos días, pero también cargó duramente contra ABC. Uno de los momentos que más está dando de qué hablar fue cuando dijo: "Miren los dos artículos que publica ABC hoy contra el Madrid... Uno lo publica una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol", en referencia a María José Fuenteálamo y su columna 'El Real Madrid y la sordera del perdedor'.

Tras la rueda de prensa, María José Fuenteálamo desveló en X, antes conocido como Twitter, que "la periodista de ABC a la que se refiere Florentino soy yo". Pocos minutos después, la periodista publicó un artículo, bajo el nombre: 'Yo soy esa mujer de la que habla Florentino'.

En primer lugar, destapó cómo vivió que el presidente del Real Madrid la nombrase indirectamente en rueda de prensa: "Mi teléfono empezó a echar fuego a media tarde y vi que eran mis amigos diciéndome algo de Florentino, con muchas exclamaciones, no entendí nada".

Florentino Perez, en el punto de mira / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Respecto al comentario "una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol", la periodista se mostró contundente: "Lo que no me esperaba jamás, como la periodista no deportiva que soy, es que una rueda de prensa sobre el Real Madrid y su situación actual Florentino hablara -sin nombrarme- de mí".

"Por eso de estar en la actualidad y publicar cosas que otros no quieren, una se acostumbra a que los políticos le tiren pullas, a que los corruptos o supuestos corruptos te intenten desprestigiar y hasta busquen cómo llevarte a los tribunales… pero, ¿que todo un presidente del Real Madrid me dedique unas palabras sólo por opinar? ¿A esta periodista mindundi que no escribe de Deportes? Esto no me lo esperaba", siguió diciendo.

También, aseguró que "sí, estimado presidente, todo eso soy yo. Una mujer, ay, mujer, que, ¿qué más dará lo que sepa de fútbol?, sí sabe del daño que hace fuera lo que pasa dentro del Bernabéu. Porque esto no va de fútbol. Y ahora soy yo la que duda si usted lo sabe o no lo sabe".

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La periodista acudió al programa de 'Directo GOL', donde expresó que "el primer vídeo que me han mandado mis amigos se lo he mandado a mi entrenador de futbito de la adolescencia".