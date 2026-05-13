Manolo rompe a llorar con el triunfo del Espanyol: "La liberación es muy grande, queda un último paso para alcanzar el puñetero objetivo"

Después de días, semanas y meses de decepciones y desgracias, tocaba ya una alegría de las buenas en la casa blanquiazul. El Espanyol volvió a ganar tras 18 partidos sin hacerlo y celebró a lo grande el primer triunfo de 2026.

Los goles de Pere Milla y, sobre todo, el tanto final de Kike García significaron una liberación en toda regla para los pericos, empezando por el gran Manolo González, siempre intenso y expresivo en el banquillo. El técnico ha sufrido muchísimo en las últimas citas y festejó el tanto final del ariete ante el Athletic con todas las ganas del mundo.

Se emocionó Manolo, lloró el míster, abrazado con Expósito y rodeado de los jugadores que le admiran y siempre han creído en él. "La liberación es muy grande; queda un último paso para alcanzar el puñetero objetivo de una vez. Y después a descansar, está siendo un año muy duro", aseguró el míster gallego.

"Me quitaré la losa cuando el equipo esté salvado. Con 44 puntos lo tienes y quizá con 43 también te dará. No estoy seguro" Manolo González — Entrenador del Espanyol

"El vestuario está muy contento. Ha sido un chute de energía muy grande. Seremos mejores o peores, pero no tengo una palabra mala hacia mis jugadores. Se han dejado la piel. Otro equipo te habría dejado de la mano y ellos han creído en lo que hacemos, les estoy muy agradecido. Me quitaré la losa cuando el equipo esté salvado", agregó Manolo.

El abrazo con Alan Pace

El preparador pidió un último esfuerzo para salvarse matemáticamente. "Creo que hay que llegar a los 44 puntos. El Athletic está salvado y no sufrirá. Con 44 puntos estás salvado y quizá con 43 también te dará. No estoy seguro", apuntó Manolo.

También sufrió Monchi, el nuevo director general deportivo del equipo, que siguió el encuentro desde el palco. Dos días después de su nombramiento oficial, el ejecutivo andaluz respiró aliviado al ver como el Espanyol se imponía al Athletic.

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El gaditano se abrazó se forma efusiva con el dueño Alan Pace, consciente de que el futuro perico se decide en estas dos semanas. Osasuna y Real Sociedad serán las dos últimas pruebas para asegurar la deseada permanencia.