Inversión histórica: El Manchester City inaugura una Ciudad Deportiva solo para su equipo femenino

El equipo femenino del Manchester City acaba de proclamarse campeonas de la liga inglesa diez años después de su último título. Una celebración que se ha alargado días y que ha culminado con la inauguración de la nueva sede del equipo femenino. Las nuevas instalaciones ha supuesto una inversión de 10 millones de libras (13,5 millones de dólares). El complejo, concebido exclusivamente para el primer equipo femenino, representa una de las mayores inversiones realizadas hasta la fecha en infraestructuras diseñadas específicamente para un club de la Superliga Femenina.

A través de videos y fotos que ha compartido la misma entidad de Manchester, se puede ver el gran despliegue que ha realizado la propiedad. El nuevo espacio cuenta con un gimnasio de última generación equipado para trabajos de fuerza y acondicionamiento físico, además de áreas especializadas en medicina deportiva, rehabilitación, fisioterapia e hidroterapia. Además, también se ha inagurado del Joie Stadium, con capacidad para 7.000 espectadores y considerado el primer estadio construido específicamente para la Superliga Femenina.

Las instalaciones han sido diseñadas en colaboración con las futbolistas y el cuerpo técnico del primer equipo, con el objetivo de convertirlas en un entorno exclusivo y personalizado para la plantilla. El recinto incorpora zonas comunes decoradas con imágenes de las jugadoras y sus familias, así como un espacio dedicado a reconocer a las futbolistas con más de 100 partidos disputados y los nueve títulos conquistados por el club.

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«Si hoy fuera jugadora, y no fuera demasiado mayor, que me invitaran a este entorno sería una decisión obvia. Para nosotros, tener esto y poder venderlo, junto con lo que estamos construyendo, es una parte clave. Por eso tener esto es una pieza tan importante de cara al futuro", relata, Therese Sjogran, directora de fútbol citizen. "He recibido muchísimos mensajes de gente ajena a la organización que quiere venir a ver y aprender, a ver cómo hemos construido este edificio. Es también un reconocimiento desde fuera del club. Otros clubes quieren ver lo que estamos haciendo y quieren replicar lo que tenemos. Es bueno en muchos sentidos", señala.