Gio Garbelini, la estrella del Atlético de Madrid que denunció públicamente al Barça

Gio Garbelini (São Paulo, 2003) llegó al Barcelona a cumplir el sueño del fútbol profesional. Llevaba despuntando desde los 15 años y su fichaje por el Barça en julio de 2020 significaba, por fin, formar parte de una estructura profesional. Pero no salió como quería. Terminó marchándose denunciando malas prácticas en la entidad azulgrana. Ahora, años después, volverá a encontrarse con sus antiguas compañeras, pero vistiendo la zamarra del Atlético de Madrid en la final de la Copa de la Reina de este próximo sábado (21.00 h.).

En su primer año jugó en Segunda con el filial. Durante esos meses, tomó la decisión de jugar para Brasil, pese a haber estado en las categorías inferiores de España y Estados Unidos, además de las de la 'canarinha'. Después de los Juegos Olímpicos de 2021, Gio se marchó cedida al Levante, donde registró buenos números: 11 dianas en 31 partidos.

Una vez ya fuera de la disciplina del Barça, en marzo de 2022, Gio decidió publicar una carta abierta en sus redes sociales dirigida a Joan Laporta, presidente en ese momento de la entidad. “Hoy me siento capaz de denunciar las conductas abusivas que sufrí dentro del fútbol femenino del Barcelona”, decía en el escrito. "Los primeros meses en el club fueron importantes en el proceso de adaptación. Estaba en una buena dinámica hasta que recibí la primera convocatoria de la selección brasileña", relató en el comunicado donde denunció públicamente cómo había vivido sus últimos meses como azulgrana.

Hoy me siento capaz de denunciar las conductas abusivas que sufrí dentro del fútbol femenino del Barcelona

"A partir de ese momento comencé a recibir un trato distinto dentro del club. Primero recibí indicaciones de que jugar con la selección brasileña no sería lo mejor para mi futuro dentro del club. A pesar del desagradable y persistente acoso, no le di mucha importancia y atención al asunto. Con el tiempo, las embestidas comenzaron a realizarse a través de otros mecanismos de presión dentro y fuera del club. Me estaban acorralando de una manera abusiva para que renunciara a defender a la selección brasileña. Se utilizaron métodos arbitrarios con el claro objetivo de perjudicar mi vida profesional dentro del club", relataba en el comunicado.

"En febrero de 2021 fui sometida a un confinamiento ilegal por parte de la jefa de los servicios médicos del club. Ella afirmó que sería un contacto estrecho de un caso positivo de COVID. Desde el principio yo intuía que los verdaderos motivos del confinamiento eran otros", añadía la futbolista que marca como punto de inflexión su decisión de jugar con Brasil.

Falta decir que no volvió a vestir la camiseta azulgrana y, antes de regresar a la disciplina culé tras la cesión en el Levante, la entidad catalana llegó a un acuerdo con el Arsenal para su traspaso. Allí tampoco consiguió continuidad y pasó cedida al Everton Women. Entre lesiones, adaptación y falta de minutos, no terminó de explotar en Inglaterra. En 2024 regresó cedida al Madrid CFF, donde se acercó a aquella versión que tanto prometía y, con buenos números, llamó la atención del Atlético de Madrid, que la fichó para esta temporada.

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Gio está ante la posibilidad de lograr el primer título de su carrera con el Atlético de Madrid. Todo, en una final ante su exequipo, que parte como favorito para volver a levantar el trofeo copero.