Florentino Pérez, última hora en directo: reacciones a la rueda de prensa, elecciones al Real Madrid y candidatura de Enrique Riquelme

Florentino Pérez ha comparecido este martes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Valdebebas por sorpresa, una intervención que se anunció apenas dos horas antes en los canales del club,. en la que el dirigente anunció la convocatoria de elecciones.

Una rueda de prensa que marca un antes y un después en la trayectoria del presidente del Real Madrid, que protagonizó un ataque furibundo contra los medios de comunicación, tuvo reacciones machistas y algunas intervnciones que rozaban el surrealismo.

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Abrimos un hilo para seguir al minuto las reacciones a la intervención de Pérez y la convocatoria de elecciones.

Rey de las tertulias La explosiva rueda de prensa de Florentino Pérez ha capitalizado las tertulias matinales. Jordi Évole, por ejemplo, ha calificado al presidente madridista de "emperador". Ángels Barceló ha criticado sus "toques dictatoriales".

Francisco Cabezas A Florentino no se le fue la cabeza Lea en este enlace la opinión de Francisco Cabezas sobre la controvertida intervención de ayer del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Fermín de la Calle Arbeloa mantiene el discurso de Florentino: "¿Si nos han robado siete Ligas? Por supuesto" Álvaro Arbeloa compareció en la sala de prensa de Valdebebas, la misma en la que hora antes Florentino Pérez ofreció una comparecencia histórica y surrealista, para hablar del partido que medirá a los blancos con el Oviedo este jueves a las 21:30 horas en el Bernabéu. El técnico comenzó hablando de las conspiraciones contra el Real Madrid que denunció su presidente: "No estoy aquí para comentar la rueda de prensa del presidente. Cualquier madridista está de acuerdo en defender los intereses del Madrid. Se nos trata diferente al resto de clubes del mundo. Somos conscientes de la exigencia, este club si algo tiene de fuerte son sus socios. Nadie nos va a decir cómo pensar, cómo debemos ser o como actuar”. Amplíe aquí la información de Fermín de la Calle.

Fermín de la Calle Florentino tendrá rival en las elecciones del Real Madrid Florentino tendrá rival en las elecciones del Real Madrid: Enrique Riquelme prepara los avales para presentar su candidatura. Amplíe aquí la información de Fermín de la Calle.

Fermín de la Calle Florentino se pasea desnudo por Valdebebas Ayer salimos de Valdebebas en shock. Embargados por la sensación de haber sido testigos de un episodio histórico y al tiempo cruel. El devastador efecto del paso del tiempo. Su protagonista, Florentino Pérez, no pisaba la sala de prensa de Valdebebas desde el 31 de mayo de 2018. Y ayer supimos por qué. Desafortunadamente para él. 12 de mayo de 2026. El día que Florentino dimitió sin saberlo. Un episodio que se explica desde los detalles que rodearon a su comparecencia.

Termina después de más de una hora una rueda de prensa en la que Florentino Pérez ha anunciado que convoca elecciones para defender al club de los ataques de la prensa. Ni palabra sobre la crisis deportiva que atraviesa el Real Madrid y apenas una mención de las peleas a puñetazos en los vestuarios, más allá de decir que la filtración fue más grave que las agresiones entre compañeros.

"Me tendrán que echar a tiros porque yo tengo el apoyo de todos los socios del Madrid. Y por eso nos vamos a presentar, a decir que 'no hagan caso a este señor que es antimadridista desde pequeño'"

"Los socios del Madrid no tienen que criticar ni pitar a los jugadores, tienen que apoyarles, como en una familia".

"He ganado 7 ligas, podría haber ganado 14, pero me las han robado", insiste sobre el caso Negreira.