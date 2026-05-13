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Florentino Pérez, última hora en directo: reacciones a la rueda de prensa, elecciones al Real Madrid y candidatura de Enrique Riquelme

El Real Madrid espera la llamada de Mourinho para pagar los seis millones de su cláusula al Benfica

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, durante la rueda de prensa.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, durante la rueda de prensa. / JAVIER SORIANO / AFP

Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid
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Florentino Pérez ha comparecido este martes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Valdebebas por sorpresa, una intervención que se anunció apenas dos horas antes en los canales del club,. en la que el dirigente anunció la convocatoria de elecciones.

Una rueda de prensa que marca un antes y un después en la trayectoria del presidente del Real Madrid, que protagonizó un ataque furibundo contra los medios de comunicación, tuvo reacciones machistas y algunas intervnciones que rozaban el surrealismo.

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Abrimos un hilo para seguir al minuto las reacciones a la intervención de Pérez y la convocatoria de elecciones.

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