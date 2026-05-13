A Florentino no se le fue la cabeza

No. A Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, no se le fue la cabeza. Tampoco la mano, por mucho que se quitara de encima una y otra vez el micrófono en esa extraña e inconexa rueda de prensa en que sólo dijo algo que no se supiera, que va a convocar elecciones. Para que nadie se presente.

Habrá quien se sorprenda por haber visto a Florentino ser Florentino. Por haber puesto a parir a los periodistas que no se comportan, por haber menospreciado a las mujeres -"que hable esa niña, que vosotros sois muy feos"-, o por haberse puesto a la altura de un dios blanco e inmaculado que lo ha ganado todo. Y que si no ha ganado más es porque le han robado Negreira y el Barça.

Pero quizá su único error, y del que no fue advertido por quienes le temen, fuera hacerlo sin frases que leer en papeles que huían de sus dedos, a la hora del colacao y los programas de chismorreo, sin echar mano de esbirros, sin haber puesto a alguien a montar vídeos con música de miedo en la televisión oficial del club, y permitiendo que el madridismo descubriera con toda la crudeza posible en qué se ha convertido su mandato.

Es este un Real Madrid que no ha vivido unas elecciones en los últimos 20 años gracias a que Florentino ha sabido 'proteger' al socio de cualquiera que no fuera él. A ver quién puede avalar 187 millones de euros mientras presenta una antigüedad en el carnet de al menos dos décadas. Ocurre, sin embargo, que mientras los Tchouaméni y Valverde se sacan los ojos y Mbappé se ríe de todo el mundo permitiendo que Vinicius sea el Santo Job, Florentino vitamina el "contra todo y contra todos" para convertirse en el único garante de la inviolabilidad del Madrid.

Habrá que ver si los que se gastan sus dineros en ocupar su asiento en el Bernabéu quieren continuar siendo clientes sin voz ni voto, aceptando que las mujeres hablan sólo si son guapas, y asumiendo que el Madrid no será si no es con Florentino.