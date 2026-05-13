Flick garantiza un Barça serio para ganar al Alavés en busca de los 100 puntos

Nueve equipos esperan que el Barça no haya perdido ni un gramo de ambición después de coronarse campeón. Son los nueve equipos que andan implicados en el posible descenso a Segunda y confían en que el vigente defensor del título acredite su incontenible voracidad con la decimosegunda victoria consecutiva del torneo en el campo del Alavés.

Los nueve equipos deberían estar tranquilos si confían en las palabras de Hansi Flick y no en los hechos. El entrenador del Barça negó cualquier predisposición a la distensión. El equipo se siente involucrado, conseguido el objetivo prioritario, en igualar el récord de los cien puntos que holló el Barça de Tito Vilanova y que comparte con el Madrid de José Mourinho.

"Hemos celebrado el título, lo hemos celebrado bien, pero se puede seguir celebrándolo jugando bien", sostenía Flick, que seguirá presionando a los suyos para añadir los tres triunfos de las tres últimas jornadas. El siguiente partido será en casa ante el Betis, con la posibilidad de hacer historia si consuma el pleno de las 19 victorias como local, y el cierre se abrochará en la visita al Valencia, uno de los equipos que aplaudirá hoy el triunfo azulgrana en Mendizorroza.

Hansi Flick conversa con Thiago Alcántara al entrar al campo de entrenamiento. / Valentí Enrich / SPO

Sin concesiones

El técnico reforzará la motivación perdida entre la euforia, los elogios y la rúa alineando un once muy parecido al habitual, con pocas o ninguna concesión de cara a la galería. Antes de que debute el tercer portero, por ejemplo (Diego Kochen), lo haría el segundo (Wojciech Szczesny), pero no quitará a Joan Garcia de la portería para garantizar la obtención del trofeo Zamora al menos goleado.

Nada de sentimentalismos, como alinear un once repleto de canteranos, sino organización, orden y estabilidad, como caracteriza a un germánico. "Lo más importante es el equipo", añadió, subrayando que seguirá aplicando la meritocracia, pero sin cerrar la puerta a algunos cambios en función del estado físico de los futbolistas, según el grado de erosión que haya sufrido cada cual después del clásico. La resaca dirá.

Lamine Yamal, con la bandera de Palestina durante la rúa de los campeones este lunes. / Valentí Enrich / SPO

La bandera de Lamine Yamal

En los cuatro últimos partidos apenas ha efectuado cambios y algunos han sido forzados: Eric y Koundé cumplieron un partido de sanción y Lamine Yamal se lesionó. A Vitoria no va Raphinha, que vio la quinta amarilla ante el Madrid. Tampoco Lamine Yamal, lesionado, y que ondeó la bandera de Palestina en el autocar. "No me gustan demasiado estas cosas, y hablé con él, pero tiene 18 años, es mayor de edad y fue su decisión", comentó Flick. "Somos jugadores de fútbol y nos debemos a lo que la gente espera de nosotros", añadió, reacio a que los futbolistas mezclen el deporte con la política.

Acabado el desfile, y aplazado el futuro (el de Rashford y Lewandowski, preferentemente, que acaban contrato), Flick está volcado en el presente. Sabe que el Barça conservará la tensión si mantiene a Gavi en el equipo. “Es el corazón del equipo”, dijo, repitiendo la descripción que hizo Xavi en su día del menudo centrocampista. Es uno de los líderes de la plantilla, entre los diferentes tipos de liderazgos que hay, como el que ejerce Pedri con su perfil, Eric a su manera, el de los capitanes…

Frenkie de Jong pasa por el túnel de collejas con motivo de su cumpleaños. / Valentí Enrich / SPO

Gavi eleva el nivel

“Desde que Gavi ha vuelto de su lesión, el nivel de los entrenamientos ha aumentado”, destacó Flick, de la intensidad que imprime el nuevo mediocentro. “El liderazgo tiene que ver con la comunicación que estableces con tus compañeros en el terreno de juego y en sentir la responsabilidad de posición y lo que sucede a tu alrededor”, explicó el entrenador. “Esto es crucial para llegar al máximo nivel, creo que estamos en el buen camino y en que mejoraremos en la próxima temporada”, vaticinó.

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A esa idea responde la voluntad de renovar el contrato un año más, de 2027 a 2028 más otro opcional con plena libertad para cancelarlo. Flick entiende y comparte que en el Barça no se firmen contratos largos. “Estoy muy feliz y agradecido de que me hayan dado la confianza de trabajar aquí varios años. Los últimos días me han demostrado que estoy en el lugar adecuado”, explicó, involucrándose en el compromiso de “trabajar más duro para llegar al máximo nivel” que representa la conquista de la Champions.