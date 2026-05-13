El Espanyol gana cinco meses después, desata el éxtasis en Cornellà y avanza hacia la salvación

Y al fin ganó el Espanyol. Cuando más lo necesitaba y después de una racha desastrosa de 18 jornadas sin vencer, el equipo de Manolo tumbó al Athletic de Valverde en Cornellà (2-0) para sumar su primera victoria de 2026. Media Liga y una vuelta entera ha necesitado el cuadro blanquiazul para volver a disfrutar de un triunfo. Menos mal. Cualquier otro resultado habría complicado muchísimo la salvación de un equipo que aún deberá sufrir para sellar el objetivo. Los goles de Pere Milla y Kike García desataron el éxtasis en Cornellà. Osasuna, en Pamplona, y la Real Sociedad, en la última cita en Cornellà, serán los últimos escollos.

Nada está conseguido, pero con una victoria todo se mira de otro modo. Otro tropiezo habría llevado a los pericos a igualar la peor racha sin ganar de su historia, la protagonizada por el Espanyol de Clemente en la temporada 1988-89, cuando estuvo 19 duelos sin vencer meses después de jugar la final de la UEFA. Pero más allá de la estadística, el triunfo ante el Athletic, curiosamente el último rival al que había vencido en el ya lejano 22 diciembre, resultaba vital para no acercarse al tercer descenso en seis años.

30.000 espectadores

Apostó de inicio Manolo por tres novedades en el once, dos de ellas obligadas por las sanciones de Calero y Dolan, que dejaron su sitio a Riedel y Antoniu Roca. Pol Lozano entró por Terrats en el tercer cambio respecto al fiasco de Sevilla. Desde los prolegómenos se palpaba una tarde intensa en Cornellà, con largas colas en las taquillas y muchos hinchas que llegaron tarde al choque. Los pericos colapsaron las rondas de acceso al estadio y la ruta hasta llegar al templo se hizo eterna. Casi 30.000 espectadores acudieron a la cita, una proeza en un duelo con día y hora desastrosos.

Manolo González da instrucciones a sus jugadores durante el partido ante el Athletic. / Alejandro Garcia / EFE

Ya sobre el césped, Antoniu Roca fue el primero en avisar con un disparo cruzado. Las dos bandas del equipo catalán, integradas por jóvenes canteranos, pusieron toda la voluntad posible. En el Athletic de Valverde, mientras, Berenguer estuvo cerca de dar un disgusto a los pericos con un cabezazo de espaldas que despejó de milagro Dmitrovic. No sería la única ocasión de los leones en un primer tiempo que puso a prueba los corazones blanquiazules. Para bien y para mal.

Tres palos

Unai Simón se agigantó para amargar a los pericos con dos buenas intervenciones en remates de Romero y Roberto antes del doble milagro que dejó con vida al Espanyol. El primero ocurrió en un córner que golpeó en Laporte tras un despeje de Urko y acabó en el larguero; el segundo al filo del descanso con un zurdazo de Unai Gómez que se envenenó hasta topar con el poste. Dos palos rojiblancos y suspiro general antes de pasar por vestuarios.

Rubén Sánchez y Boiro pugnan por un balón el partido de este miércoles en Cornellà. / Alejandro Garcia / EFE

El empate no era buen resultado, pero pudo ser peor. La fortuna se había aliado con el Espanyol y ahora tocaba rematar en la segunda parte. El panorama se fue aclarando poco a poco con mayor control de los locales, que fueron madurando el encuentro a la espera de los cambios que acabarían de agitar la cosa. Jofre y Pere Milla fueron los primeros elegidos por Manolo en un guion que tenía cada vez mejor pinta para un Espanyol de menos a más que acabó encontrando el premio.

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Una internada de Carlos Romero finalizó con un preciso centro del lateral izquierdo que remató de maravilla Pere Milla (m. 70) para firmar el primero. Aún hubo que sufrir, sobre todo con un cabezazo de Guruzeta a la madera. Tres palos tuvo el Athletic, pero ningún gol. Kike García selló el 2-0 en el añadido. El Espanyol está muy vivo. Ya lo proclamaba la lona principal del estadio: Fe, valor y honor.